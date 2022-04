Fallece la estrella del country Naomi Judd, integrante del dúo The Judds

La estrella del country Naomi Judd, parte del galardonado dúo The Judds y madre de la actriz Ashley Judd y la cantante Wynonna Judd, murió a los 76 años, anunció este sábado su familia.

Judd falleció un día antes de la fecha en la que estaba prevista la ceremonia de su ingreso en el Salón de la Fama del Country junto a su hija Wynonna, con la que formaba el dúo que ganó varios Grammys en las décadas de 1980 y 1990.

"Hoy, mi hermana y yo experimentamos una tragedia", escribió la actriz Ashley Judd en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Perdimos a nuestra preciosa madre debido a una enfermedad mental. Estamos destrozadas. Estamos atravesando un duelo profundo y sabemos que, igual que nosotras la queríamos, su público también. Estamos en un territorio desconocido", agregó Judd.

La intérprete no dio más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de su madre, que tenía previsto participar en septiembre y octubre en una gira de The Judds en varios estados de Estados Unidos.

