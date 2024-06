Fall Out Boy anuncia concierto en México, tras 10 años de su última visita; estos son los tentativos precios

Fall Out Boy acaba de dar a conocer que prepara su regreso a México, tras una década del último concierto que ofreció en nuestro país, el cual está programado para septiembre de este año; te damos a conocer todos los detalles sobre la venta de boletos.

En septiembre del 2013, a través de su cuenta de Facebook, los integrantes de Fall Out Boy informaron que llegarían a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en enero del 2014, donde tendrían como invitados a Panic at the Disco y New Politics.

En ese momento, los fans de la agrupación de pop punk y rock alternativo no se habrían imaginado que tendrían que pasar 10 años para que agendaran otro espectáculo en México.

Y, finalmente, la espera acabó, pues Patrick Stump, Pete Wentz Andy Hurley y Joe Trohman anunciaron esta tarde, a través de sus redes sociales que ofrecerán dos conciertos el próximo otoño; en Ciudad de México y Guadalajara.

Los recitales se llevaran a cabo en el Palacio de los Deportes y la Arena VFG, respectivamente, los días 25 y 27 de septiembre.

Su visita a tierras mexicanas se producirá a tan sólo un mes de que la banda, originada en Willmette, Illinois, se presente en el "All your friends fest", festival en el que es headliner, junto a Billy Talent.

La otra buena noticia de su regreso a México, es que Fall Out Boy tendrá como grupo invitado a Jimmy Eat World, un grupo de rock alternativo, mejor recordado por su éxito "The Middle".

La compra de boletos se habilitará a partir de mañana, cuando inicia la venta para fans del grupo.

Venta Beyond / 12 de junio, a partir de las 9:00 horas

Pre Pre-venta Priority / 13 de junio, a partir de las 9:00 horas

Pre venta CityBanamex / 14 de junio, a partir de las 11:00 horas

Venta General / desde el 15 de junio, a partir de las 11:00 horas

De acuerdo con la cuenta @ailoviutl, de X, donde se publican precios por adelantado de las ventas de boletos de diversos conciertos, las entradas tendrían costos que oscilan entre los 952 a 3 mil 148 pesos, en el caso del concierto en el Palacio de los Deportes, mientras que en el show de Guadalajara fluctuarían entre los 952 y 3 mil 270 pesos.

Fall Out Boy, fundada en 2001, debutó en la industria musical con el álbum del 2003, "Take this to your grave", sin embargo, alcanzó mayor fama con su disco del 2005, "From under the cork tree", con temas como "Sugar, we´re goin down" y "Dance, dance". Más tarde lanzarían otros exitosos temas como "This aint´scene, it´s an arms race" y "Thnks fr th mmrs".

En 2010 pusieron una pausa a su carrera, para impulsar sus proyectos en solitario, pero anunciaron su regreso en 2013 y, en 2023, lanzaron su más reciente producción discográfica.

