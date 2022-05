Facundo regresa a Televisa y hasta le dan un foro

Ahora que Facundo tiene 44 años de edad, agradeció que sus programas ahora sean en un foro de televisión y no en la calle como cuando hacía “Incógnito” (2005-2008), donde todo se realizaba en la calle y no siempre salía bien librado. “Porque ahora sé que no voy a terminar ni golpeado, ni en la cárcel, ni sin comer o con ganas de ir al baño, es de lo más cómodo grabar en un foro, la verdad; pero aún así la emoción de salir a la calle es algo que extraño porque no hay nada como la realidad”, dijo el conductor que ha regresado a Televisa después de cinco años de ausencia, en los que estuvo en Azteca.

¿La despedida de Daddy Yankee hará historia?

La gira de Daddy Yankee podría estarse convirtiendo en un fenómeno nunca antes visto para un artista de habla hispana. El reggaetonero agradeció a sus seguidores en Chile, pues un millón de ellos se formaron para alcanzar boletos de su tour: “Gracias Chile. No lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. LOS AMO”, publicó en Twitter.

Esto se sumó a lo ocurrido hace unos días en su natal Puerto Rico, en donde la última fecha se vendió en 30 minutos. “La última vuelta world tour”, con la que Daddy prevé despedirse, lo traerá al Foro Sol de la Ciudad de México el 2 de diciembre.

Manolo Cardona asegura que está en su punto

Tras el éxito de la serie “¿Quién mató a Sara?”, el actor Manolo Cardona considera que actualmente se está viviendo una época de oro en la producción de historias, que le ha permitido a él como actor extranjero trabajar en distintos países y seleccionar tramas que tengan un mensaje social importante. “Estamos viviendo el mejor momento de la televisión y el cine, teniendo estas plataformas que nos dan la oportunidad de ver cuál es la historia que quieres contar y que se puedan ver en cualquier parte del mundo”, dijo Cardona, quien actualmente está estrenando en dos plataformas a la vez: Netflix y Apple Tv.