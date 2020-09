Exdirector de Interpol México dice que la mamá de Luis Miguel está viva

Uno de los grandes misterios que rodea la vida de Luis Miguel es el paradero de su madre Marcela Basteri, a quien en muchas ocasiones se le ha dado como fallecida.

Dicha teoría podría derrumbarse gracias a las recientes declaraciones de Miguel Aldana. En una entrevista para el programa Ventaneando, el exdirector de la Interpol México en la década de los años 70 aseguró que Basteri está viva y que tuvo dos hijos más.

"Me han platicado y ya los conoce Luis Miguel (a los hijos de Marcela), no estoy ventaneando", dijo

Aldana admitió que la propia actriz le contó los motivos por los cuales se alejó de Luis Rey.

"Se peleó con Luisito Rey. Se desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina".

También se burló de la teoría de Andrés García, quien aseguró que el padre de el Sol de México asesinó a su esposa en una casa de Madrid.

"No creo. Andrés García es 'lorenzo'. Es mi amigo y tiene sus puntos con todos ellos cuando vemos acción. 'Mira, este quiere que lo maten' como si estuviera en una película. A lo mejor lo manejaban como cierto, pero no me consta, se llevaban muy bien".

Aldana Ibarra cree que el intérprete de temas como "La incondicional" y "Culpable o no" logró reencontrarse con su mamá, por lo cual ya no continuó con su búsqueda.

"Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos".

Miguel Aldana dio a conocer que en varias ocasiones usó sus influencias para sacar a Luis Rey de los separos.

"Muchas veces por el vicio lo detenían. (Yo) hablaba con las autoridades, les hacía el favor, los apoyaba y lo soltaban".

No sólo apoyo al cantante español, sino que también salvó a la italiana de tener intimidad con Arturo 'El Negro' Durazo, jefe de la policía capitalina de aquel entonces.

"(Luis Rey) quiso meterla con Durazo, yo me opuse. Llegue, se la quité varias veces, no la deje que estuviera (con él)".

