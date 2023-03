Eva Longoria se muestra al natural sin maquillaje ni filtros

Eva Longoria es una de las actrices y empresarias más exitosas de las últimas décadas, no solo por su talento a la hora de actuar, sino también porque ha sabido convertirse en una embajadora de las mujeres en el mundo de la cosmética.

La protagonista de “Amas de casa desesperadas” siempre que acude a un evento lo hace de la mejor manera: vestidos de diseñador, maquillaje de primer nivel, etc. Sin embargo Eva Longoria también disfruta de andar sin una gota de maquillaje.

Recientemente Longoria subió una serie de videos a sus redes sociales donde se la ve sin una gota de maquillaje y sin usar los filtros de Instagram. En un video se la ve junto a su único hijo, Santiago, mientras que en otro video habla de sus próximos proyectos profesionales.

Eva Longoria ha contado en varias oportunidades que a sus 47 años ella cuida mucho su piel. A diario aplica crema hidratante, en lo posible de marcas que contengan entre sus ingredientes ácido hialurónico y vitamina C.

Eva Longoria y su hijo pic.twitter.com/GryTDGj8Du — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 20, 2023

Además, Eva Longoria aseguró: "Medito todos los días, me sienta muy bien, y hago ejercicio. Es mi hora de salud mental. Necesito oxígeno en el cerebro para funcionar bien".

Sin dudas la salud mental también ayuda a que uno se sienta bien, y por lo tanto eso se traslada al piel. Además, Eva Longoria confirmó que es una obsesiva del protector solar.



Eva Longoria sin maquillaje pic.twitter.com/rMENoRon8Y — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 20, 2023

Lo primero en su lista de prioridades: "Protector solar, protector solar, protector solar" y el ingrediente antes mencionado. "El ácido hialurónico ha cambiado mi piel", afirmó en una entrevista. "No te atrevas a quitármelo". "Me vuelvo a aplicar SPF tres o cuatro veces al día", dice. "No es algo que te pones una vez por la mañana y ya está. Me lo vuelvo a poner de verdad", continuó Longoria.