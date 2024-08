Eva Cedeño recuerda brutal accidente en África, cuando cayó desde una de las montañas más altas del mundo

En febrero de este año, la actriz Eva Cedeño sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram que estuvo al borde de la muerte durante un viaje a África, tras enfrentar un grave accidente.

La también modelo reveló entonces que el episodio tuvo lugar en Tanzania, mientras ascendía el imponente monte Kilimanjaro, conocido por sus tres volcanes inactivos y considerado el pico más alto del país y uno de los más altos del mundo.

Motivada por su deseo de practicar hiking, Eva se aventuró en la expedición. Sin embargo, al llegar la noche, las condiciones climáticas se tornaron adversas. Mientras estaba instalada con su equipo para descansar, un giro inesperado la llevó a caer junto con su tienda de acampar por el monte, rodando sin control, como si se tratase de una licuadora.

Afortunadamente, su descenso fue detenido por una piedra, y su compañero Nanito, logró rescatarla de la carpa. "Mi miedo era morirme en el Kili o ni siquiera lograrlo. Estuve a nada y estuviste ahí. GRACIAS INFINITAS. Eres un ser de amor y mucha luz, siempre gracias", expresó emocionada.

Ahora, en un encuentro con la prensa, Eva reveló que, para ella, el momento no fue tan impactante debido a la rapidez con la que todo ocurrió: “Cuando me di cuenta ya estaba fuera de la situación. Cuando me pongo a reflexionar (al respecto) sí digo ‘híjole’, pude haber tenido muy mala suerte, pero no la tuve, entonces con eso me siento bien”, declaró.

La actriz también se mostró optimista frente a los desafíos que la vida le pueda presentar en el futuro, sean estos “montañas” o telenovelas, comentó entre sonrisas.