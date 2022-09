Eugenio Derbez ya se siente mejor y bromea con el accidente que sufrió

Eugenio Derbez se toma, como siempre, las cosas con humor, así lo está haciendo con el accidente que sufrió tras caerse mientras jugaba con su hijo Vadhir realidad virtual.

El actor de 61 años alertó a sus seguidores cuando informó a través de un comunicado que se iba a someter a una cirugía porque había ocurrido algo delicado, pero no grave, que lo iba a mantener en cama y con una larga recuperación.

En ese primer momento no se dieron detalles de lo ocurrido, por lo que muchos especularon sobre lo que realmente había pasado; finalmente, hace unos días el propio Eugenio apareció en un video en el que desde la cama y con el brazo inmovilizado, explicó lo que pasó.

Su esposa Alessandra Rosaldo, que lo acompañaba, lo apapachó cuando Eugenio se mostró sensible; dijo que por un tiempo no iba a poder contestar los mensajes de apoyo y amor que le estaban mandando, es más, que no sabía cuándo pues no tenía ganas.

Sin embargo, Eugenio repareció en Instagram con un video en el que con su personaje de "el diablito", se burla de sí mismo y de lo que calificó como "un accidente estúpido".

"Descripción gráfica de mi accidente", escribió para acompañar el video.



Vadhir Derbez guarda silencio

Luego de que circulara una versión que indica que Eugenio Derbez no se cayó jugando realidad virtual, sino que tuvo una pelea con su hijo Vadhir, José Eduardo, hermano del también actor reaccionó ante estos dichos y negó que fueran verdad.

"Muchas cosas muy locas pero no, fue así como mi papá lo contó, claro que ha sido difícil verlo así, es una persona muy movida y para él estar ahorita en cama ha sido muy complicado", expresó.

José Eduardo aclaró que él no tiene influencia en cómo sus familiares decidieron manejar la situación en un primer momento, cuando se informó que Eugenio sería intervenido quirúrgicamente pero no se dijo el motivo; el hijo de Victoria Ruffo dejó en claro por qué no le ha sido posible visitar a su padre.

"Yo no decido cómo manejan ellos las cosas, lo hicieron de la mejor manera que ellos creyeron, no he podido ir porque trabajo y hay que pagar luz, agua, pero diario hablamos por videollamada", compartió.

Vadhir ha guardado silencio al respecto, ha estado activo en sus redes pero sin decir nada sobre su padre.

Asistió a la pelea del "Canelo" Álvarez el fin de semana pasado en Las Vegas y ha posteado de todo, pero nada de Eugenio; hace unas horas compartió que vería la película de "Elvis".

