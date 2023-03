Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron así sus 17 años de casados

Muy a su estilo, Eugenio Derbez celebró sus 17 años de casado con Alessandra Rosaldo, a quien le dedicó un romántico mensaje acompañado de un par de fotos en las que aparecen en la playa; en su mensaje, Derbez hizo mención a la famosa canción de los Ángeles Azules "17 años", y bromeó al decir que aunque no es el primer novio de Alessandra, sí es su primer verdadero amor.

"Happy anniversary @alexrosaldo Hace 17 años empezamos a escribir nuestra historia. Amo cada segundo que hemos compartido. Amo su sonrisa, amo su mirada… amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio… Ah, no, eso no!!! Pero sí su primer amor…#17años", se lee.

La pareja, que tiene una hija en común llamada Aitana, suelen compartir momentos de su vida como pareja, recientemente, cuando Eugenio sufrió un accidente que lo llevó al quirófano porque se fracturó el hombro, Alessandra fue quien lo acompañó en el proceso de recuperación.

La pareja presumió en redes sociales su amor. Foto: Instagram.

Alessandra también celebra su amor con Eugenio

Alessandra no se quedó atrás y también presumió en Instagram su aniversario de casada número 17 junto a Eugenio Derbez, así que posteó unas fotografías y en emotivo mensaje en el que detalló todo lo que ha aprendido junto al comediante.

"Un día como hoy, hace 17 años, llegaste a mi vida para transformarla, para mejorarla y para iniciar juntos la más hermosa y maravillosa aventura de vida. Gracias a ti y de tu mano, he realizado sueños que veía inalcanzables, he aprendido las más grandes lecciones, he crecido y sanado, he sentido y descubierto el amor más grande que existe y es contigo, amor de mi vida, que la vida es simplemente inmejorable. ¡¡¡Felices 17 años juntos!!! Happy 27 my love! TE AMO CON TODA MI ALMA A&E", se lee.

Además de Aitana, Derbez es padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo, éste último hijo de la también actriz Victoria Ruffo; José Eduardo comentó la publicación de Alessandra con varios emoticones de caras con ojos de corazón, prueba de que buena relación que hay entre ellos. La tercera temporada de "De viaje con los Derbez" llegará el mes de abril a Vix.

