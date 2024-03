Eugenia León: las mujeres jóvenes son su inspiración

Con 67 años de edad y 40 de carrera, Eugenia León reconoce que no sólo ella con su alcance y bagaje tiene la capacidad de inspirar a su audiencia. También se informa e influencia de lo que hoy en día hacen las mujeres de las nuevas generaciones, que desde la juventud cambian la forma de pensar de mujeres adultas como ella.

“Todas nos inspiramos en todas, yo no nada más me inspiro, por ejemplo, en las que fueron antes que yo: mi madre, mis hermanas mayores, mis maestras, las figuras de otros tiempos que fueron para mí un ejemplo, uno a esta edad también aprende, yo aprendo en las mujeres de este tiempo, que están mucho más empoderadas, que saben lo que quieren, para dónde van, y eso es lo que nos mantiene vivas, la convicción”, señala.

Con esa inspiración preparó la segunda temporada de su programa Ven acá, que llega los martes a las 22:00 horas por Canal Once y los domingos a las 21:00 horas por Canal 22 y que además le permite combinar su labor interpretativa como la conducción.

Ahí abre espacio para todas las expresiones artísticas y lo mismo tiene como invitados a Verónica Castro que al colectivo Rock en Tu Idioma, algo que, considera, no se ve actualmente.

“Tiene mucho que ver con mis intereses musicales, el interés incluso como audiencia de la necesidad de un programa que tuviera estas características, la apertura para unir públicos que pueden ver a un artista muy masivo o un artista que tiene que ver más con el folclore, con toda la gama de música que tenemos en nuestro país y a veces no apreciamos”, asegura.

Ven acá, dice León, tiene inevitablemente influencias del escritor Carlos Monsiváis, a quien admira y extraña y de hecho considera “padrino” del programa.

“Monsiváis fue amigo de nosotros, lo hemos admirado mucho, él nos ha aclarado muchas cosas con sus escritos, del cine mexicano, la música, de movimientos sociales, era el cronista de México, era un hombre con tantos talentos e intereses que lo tomo hoy como un padrino simbólico. Me apoyó en lo que él ha aportado en todos sus libros, lo extraño, me duele que se haya ido. Unos dicen que en México no hay genios, como no, Monsiváis era uno”, expresa.

Un compromiso

Eugenia mantiene un compromiso social y amoroso con la música y el arte que la ha formado y que realiza y comparte con el fin de sensibilizar a su audiencia.

“Todas las artes son importantes, es expresar cómo somos, es cómo nos reunimos a partir de un sentimiento íntimo, que puede ser el amor, pero podemos ver a un auditorio lleno de miles de personas cantando una canción y sintiendose que están todos cantando para uno mismo, esa manera de congregar de la canción es muy única. Vemos a miles de jóvenes para cantar una sola pieza donde se sienten incluidos, eso es lo maravilloso del arte, sobre todo de la música que nos hace sentirnos incluidos”, dice la artista, quien escribe su biografía que no sabe si publicará.

En su trabajo como cantante, León goza interpretar canciones populares que representan la historia o el pasado de México, como “La bruja”; ha cantado desde ritmos como el tango y el bossa nova hasta rancheras y baladas, todo para que no se olviden.

Pero, ¿qué mueve a Eugenia hoy en día? El amor, afirma sin titubear. El amor que todos los días nos enseña algo.

“No es precisamente la tarjetita rosa que nos regalan, el amor es aprender a vivir, es aprender a tener a tu familia, a entenderla a respetarla, amor es cuidar a tu país, luchar por tu gente, tus amistades, amor es tu salud, tu trabajo, es todo y no es solamente el asunto de las parejas o a los hijos o a los padres es un estado que nos permite seguir en este planeta”.

