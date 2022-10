Ethan Hawke quiere ser más que un recuerdo

El tema de la paternidad no es algo sobre lo que Ethan Hawke y Ewan McGregor hablen tan abiertamente. Cuando la prensa internacional les cuestiona si se consideran buenos padres (el primero tiene cuatro hijos, mientras el segundo cinco) prefieren decir que es algo que a sus hijos les tocará responder.

Lo que sí aborda el primero es la forma en que espera ser recordado por su familia. Hawke, de 51 años, quiere que suceda todo lo contrario a lo que vive su personaje en la película Raymond & Ray, donde dos medios hermanos, que han vivido a la sombra de un padre terrible, se reencuentran y redescubren de camino a su funeral.

“Primero que nada no quiero ser recordado porque no quiero morir”, dice Hawke, sincero, a EL UNIVERSAL.

“Quiero que mis hijos me conozcan y creo que uno de los grandes problemas con estos dos hermanos en la historia es que no conocen a su padre. No lo conocen como persona y una de las cosas cuando tienes hijos pequeños es que ellos te ven e hiperbolizan quién eres; toman lecciones, crecen y se decepcionan realmente porque no eres el superhéroe en que te convirtieron”, explica.

Es en ese momento, considera Ethan, que le toca a los padres trabajar para convertirse, a los ojos de sus hijos, en el ser humano que realmente son.



“Convertirse no en un amigo, porque nunca lo vas a ser, eres su padre, pero tener conocimiento e intimidad el uno con el otro, así que espero que cuando me haya ido mis hijos no me recuerden sino que me conozcan”, apunta.

Para el actor de cintas como Él teléfono negro y Boyhood es un vínculo que, por ejemplo, ya existe con su hija mayor, Maya Hawke —a quien tuvo con su exesposa, la actriz Uma Thurman—, y quien así como él se ha dedicado a la música y la actuación y hoy es una de las protagonistas de Stranger things.

“Realmente siento que ella sabe exactamente lo que diré en cada situación. A veces digo algo como: ‘ese tipo es un imbécil’ y ella es como: ‘papá, ¿crees que no lo sé? Sé que piensas eso, no tienes que decírmelo ya, sé todo lo que piensas’. Así que tomo eso como una señal de que nos conocemos el uno al otro”.

Una historia personal

En el filme, que a partir de hoy puede verse en la plataforma Apple Tv+, Hawke interpreta a Ray, un músico fallido y hombre de alma renegada; McGregor es Raymond, hombre de negocios afable, y quien es divorciado.

A lo largo de la trama, que por momentos se convierte en un road trip (viaje por carretera), los medios hermanos van recordando los malos momentos que les hizo vivir su padre, imagen que en ocasiones choca con lo que otras personas recuerdan de él.

La historia fue escrita y dirigida por el cineasta colombiano Rodrigo García (Last days in the desert), y tiene entre sus productores al mexicano Alfonso Cuarón (ROMA).

Rodrigo, hijo del novelista Gabriel García Márquez (fallecido en 2014) y Mercedes Barcha Pardo (quien murió en 2020) relata cómo es que concibió la historia y el papel que su propia familia tuvo en ella.

EL DATO

El colombiano Rodrigo García dirigió el filme que fue rodado durante la pandemia del Covid-19

33

producciones

para cine, televisión y streaming ha dirigido Rodrigo García.



“La película fue escrita entre la muerte de mis padres, así que ese tema estaba en mi mente”, señala el realizador.

“Mi padre había muerto, mi madre estaba mentalmente en buen estado pero físicamente enferma, así que es inevitable pensar en qué es lo que sigue a pesar de que, por supuesto, nunca lo sabremos”.