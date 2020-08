Estrenos en cines y en casa para ver el fin de semana

La reapertura de cines desde hace un par de semanas ha significado el tener de nueva cuenta estrenos para ver en la gran pantalla.

Si bien aún nos encontramos lidiando con el Covid-19 y no debemos descuidar las medidas de seguridad, sí es posible asistir a las salas que ya operan con una capacidad reducida, luego de cinco meses de su cierre.

Para quienes quieran retomar la experiencia aquí les dejamos dos recomendaciones muy diferentes entre sí (con sus pros y contras) así como una tercera opción para quienes prefieran seguir en casa.



"Guns Akimbo" ("Manos a las armas")

Dónde: salas de cine a partir del 27 de agosto. +QUE CINE DE Cinépolis el 27 de agosto

De qué trata: es la segunda película del sello Particular Crowd de TNT Original que llega a las salas de cine. La historia está protagonizada por Daniel Radcliffe quien interpreta a "Miles" que por una equivocación termina involucrado en un juego virtual que podría matarlo si él no mata primero como parte de un club ilegal de peleas en línea llamado Skizm.

En el elenco lo acompañan Samara Weaving (Nix, su oponente), entre otros, bajo la dirección de Jason Lei Howden.

¿La recomendamos?: si eres de los que prefieren las historias tradicionales, no tan exageradas y gráficas, no la veas, porque de principio a fin está llena de acción, irreverencia y situaciones incómodas (como por ejemplo ver a Daniel Radcliffe con una pistola clavada en cada mano intentando hacer del baño…) pero si disfrutas de este cine más experimental y arriesgado no pararás de reír con las desafortunadas cosas que le pasan a Radcliffe.





"El secreto: atrévete a soñar"

Dónde verla: en cines a partir del 27 de agosto.

De qué trata: se trata de una adaptación del best-seller "El secreto" protagonizada por Katie Holmes y Josh Lucas. La trama sigue a Miranda, una madre que enviudó hace cinco años y cuya vida parece ir de mal en peor. Tratando de sacar adelante a sus tres hijos vive llena de deudas y cuando parece que nada puede ser peor una tormenta arruina el techo de su casa, en ese momento llega un hombre desconocido que parece querer ayudarla pero oculta un secreto.

¿La recomendamos?: es una historia que busca crear esperanza desde el primer momento y, aunque en estos tiempos es un mensaje necesario, hay escenas en las que de pronto podría ser demasiado. Para quienes prefieren este tipo de filmes donde el bien triunfa y todos son felices para siempre sin duda será una buena opción además de que logran mantenerte con la curiosidad de cuál es el pasado de uno de los personajes, pero si no estás con ánimos de algo tan rosa lo mejor es buscar otra opción.

Serie: "Devs"

Dónde: por FOX Premium los viernes a las 21:00 horas a partir del 28 de agosto.

De qué trata: es el primer trabajo en televisión de Alex Garland que, abordando el tema de la computación cuántica, presenta un futuro donde esta tecnología llegó a un lugar inimaginable y todo lo que implica para la humanidad.

A través de ocho capítulos seguimos la vida de la ingeniera de software Lily Chan (interpretada por Sonoya Mizuno), que trabaja en una empresa de tecnología llamada Amaya a la cabeza en la carrera de la computación cuántica.

¿La recomendamos? Garland es reconocido por su trabajo en el cine de ciencia ficción ("Ex machina"), estilo y talento que ahora puede explorar con más tiempo a través de la miniserie por lo que podemos esperar que gracias a su experiencia y pasión por el género no decepcione, además, cabe resaltar que la serie ha sido elogiada por la crítica, incluso siendo nominada al Emmy.