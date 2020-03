Estrellas recorren la primera alfombra verde de los Spotify Awards

Estrellas de la música y de plataformas digitales han encantado esta tarde a su paso por la alfombra verde de los Spotify Awards, donde varios famosos buscarán brillar en la primera edición de los galardones.

El Auditorio Nacional de la Ciudad de México fue seleccionado como la primera sede de esta premiación que reconocerá a todos los géneros musicales, desde la cumbia hasta el rock, para lo que se emplean los datos de preferencia del streaming.

Colores neutros, imperando el negro, han sido unos de los favoritos que celebridades como el Grupo Pesado, los Vázquez Sounds y también los hermanos de Río Roma.



Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL



Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

Otras de las estrellas que apareció en la alfombra roja de los premios fue María León fue quien encantó con un vestido dorado y un cinturón y botines negros.



Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

Otra de las famosas que llegaron a la alfombra verde de los Spotify Awards derrochando belleza y luciendo un vestido amarillo que combinaba con el lugar fue Sofía Castro.

Quien tampoco pudo faltar a esta cita en la Ciudad de México fue la conductora Lizbeth Rodríguez, conocida por su programa "Exponiendo infieles" y quien hace unos días dio la noticia de que tiene algo entre manos con Laura Bozzo. La tijuanense llegó con un ajustado vestido rosa y unas extensiones.

En redes sociales también la ceremonia se volvió tendencia y uno de los nombres que sorprendieron al inicio de la transmisión fue Joaquín Bondoni, uno de los jóvenes que encantaron al público mexicano en su participación en los Aristemo. Sin embargo también sorprendió a su paso Bárbara López, de las Juliantina.

Otras estrellas que sorprendieron a su paso y que encantaron con una fotografía grupal fueron Aislinn Derbez, Ángela Aguilar, Danna Paola, Luisito Comunica y Franco Escamilla.

Los anfitriones de la noche se llevaron la Alfombra Verde de los #SpotifyAwards al ser los más aplaudidos y gritados por el público que se dio cita en el Auditorio Nacional pic.twitter.com/PZt7yTHI31 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 6, 2020

De hecho antes de la ceremonia las actrices de la película "A la mala" y de la serie "Élite" se volvieron tendencia en internet por protagonizar una burla en la que se recordó la polémica que protagonizó la exjuez de La Academia con Gibrán y Francely.

Los que también acudieron a la cita en el Coloso de Reforma fueron los Black Eyed Peas.

Los Black Eyed Peas hablan con la prensa en la alfombra verde de los #SpotifyAwards2020 https://t.co/Bys71uyeUB pic.twitter.com/3IEfLuJwBn — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 6, 2020

Los nominados a los Spotify Awards

Artista Spotify del Año (artista más escuchado, más seguido, más compartido y agregado a playlists por usuarios mexicanos en 2019): Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Podcast del Año (podcast con mayor proporción de streams y oyentes por episodio en México durante 2019):

Dr. Muerte

El Podcast de Alex Fernández

Fausto

Leyendas Legendarias

Se Regalan Dudas



Artista más escuchada:

Ariana Grande

Billie Eilish

Karol G

Natti Natasha

Shakira



Artista más escuchado:

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Canción más escuchada:

Callaíta - Bad Bunny, Tainy.

Calma Remix - Pedro Capó, Farruko.

Con Calma - Daddy Yankee, Snow.

Otro Trago - Sech, Darell.

Te vi - Piso 21, Micro Tdh.



Artista femenina con mayor incremento de fans*

Danna Paola

María José

Ms Nina

Natalia Jiménez

Tones and I



Artista masculino con mayor incremento de fans

Guaynaa

Lunay

Micro Tdh

Sech

Tainy



Artista más compartido:

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

José José

Luis Miguel



Artista más seguido:

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Cartel de Santa

Ozuna

Paulo Londra

Artista Radar:

Junior H

LÚA

Nicki Nicole

Tomorrow X Together

Tones and I



Artista más agregado a playlists:

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna



Artista de México más escuchado en el mundo:

Alejandro Fernández

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Luis Miguel

Maná

Reik



Compositor de la canción más escuchada de Regional Mexicano:

A Través Del Vaso.- Grupo Arranke

El Color De Tus Ojos.- Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

En Peligro de Extinción.- La Adictiva Banda San José Mesillas

No Te Contaron Mal.- Christian Nodal

Pa’ Olvidarme De Ella.- Christian Nodal, Piso 21



Artista de Regional Mexicano con el mayor incremento en reproducciones:

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal

Fuerza Regida

Grupo Firme



Artista Regional Mexicano más escuchado

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal

Joan Sebastian

La Arrolladora Banda El Limon De Rene Camacho

Artista de Rock en Español más escuchado

Cafe Tacvba

Caifanes

Ed Maverick

Maná

Zoe



Podcast más seguido

El Podcast de Alex Fernandez

Entiende Tu Mente

Fausto

Leyendas Legendarias

Se Regalan Dudas



Artista de Hip Hop en Español más escuchado

Cartel De Santa

C-Kan

Gera MX

MC Davo

Santa Fe Klan



Artista de Cumbia más escuchado

Grupo Cañaveral De Humberto Pabón

Los Ángeles Azules

Los Ángeles De Charly

Los Askis

Raymix



Artista Mexicano Spotify del Año

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Cartel De Santa

José José

Los Ángeles Azules

Luis Miguel



Compositor de la canción más escuchada

Callaíta.- Bad Bunny, Tainy

Calma Remix.- Farruko, Pedro Capo

Con Calma.- Daddy Yankee,Snow

Te Vi.- Micro tdh, Piso 21

Otro Trago.- Sech, Darell



Canción más escuchada el día del Grito de Independencia

Circles.- Post Malone

La bikina (En vivo).- Luis Miguel

México En La Piel.- Luis Miguel

Nunca Es Suficiente.- Los Ángeles Azules

Saint-Tropez.- Post Malone



Artista con más canciones en el Top 200

Bad Bunny

J Balvin

José José

Luis Miguel

Ozuna



Podcast con más horas de reproducción

El podcast de Alex Fernandez

La hora Feliz con Cojo Feliz y Tío Rober

Leyendas Legendarias

Martha Debayle

Se Regalan Dudas



Canción con más días en el Top 50

Calma Remix.- Pedro Capo

Con Altura.- Rosalía

Con Calma.- Daddy Yankee, Snow

Otro Trago.- Darell, Sech

Te Vi.- Micro tdh, Piso 21



Artista de México más escuchado en México

Alejandro Fernández

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Cartel De Santa

Luis Miguel

Reik



Artista Radar de Regional Mexicano

Clave 520

Grupo Los de la O

José Manuel

Junior H

Marca MP



Artista de Banda más escuchado

Banda El Recodo

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

La Adictiva Banda San José de Mesillas

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho



Artista de Corridos más escuchado

Adriel Favela

Alfredo Olivas

El Fantasma

Fuerza Regida

T3R Elemento



Artista de Norteño más escuchado

Cardenales De Nuevo León

Duelo

Intocable

Los Tigres Del Norte

Pesado



Artista de Mariachi más escuchado

Antonio Aguilar

José Alfredo Jiménez

Pedro Infante

Pepe Aguilar

Vicente Fernández



Artista Radar Trap en Español

Ambjaay

iann dior

Modo Diablo

Nicki Nicole

Oscu



Artista de EDM más escuchado

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix



Artista de EDM más escuchada

Ava Max

Daya

Ellie Goulding

Rita Ora

Zara Larsson



Artista de KPOP más escuchado

BTS

EXO

GOT7

Monsta X

SUPER JUNIOR



Artista de KPOP más escuchada

BLACKPINK

(G)I-DLE

Mamamoo

Red Velvet

TWICE



Artista más escuchado en consolas

Bad Bunny

J Balvin

Paulo Londra

Ozuna

XXXTENTACION



Artista más escuchada en consolas

Anne-Marie

Billie Eilish

Cazzu

Clairo

Nicki Nicole



Artista de Pop más escuchado

Alejandro Fernandez

Alejandro Sanz

Carlos Rivera

Luis Miguel

Morat



Artista de Pop más escuchada

Gloria Trevi

Ha*Ash

Mon Laferte

Natalia Lafourcade

Yuridia



Artista de Pop Urbano más escuchado

Camilo

Maluma

Manuel Turizo

Reik

Sebastian Yatra



Artista de Pop Urbano más escuchada

Becky G

KAROL G

Natti Natasha

Shakira

Thalia



Artista de Rock Contemporáneo más escuchado

Arctic Monkeys

Coldplay

Imagine Dragons

Muse

Twenty One Pilot



Artista más escuchado por usuarios de 13 a 17 años

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Paulo Londra



Artista más escuchada por usuarios de 13 a 17 años

Ariana Grande

Becky G

Billie Eilish

Camila Cabello

KAROL G



Artista más escuchado por usuarios de 18 a 29 años

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna



Artista más escuchada por usuarios de 18 a 29 años

Ariana Grande

Becky G

Billie Eilish

KAROL G

Natti Natasha



Artista más escuchado por usuarios de 30 a 44 años

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Daddy Yankee

J Balvin

Luis Miguel



Artista más escuchada por usuarios de 30 a 44 años

Gloria Trevi

KAROL G

Natti Natasha

Shakira

Yuridia



Artista más escuchado por usuarios de más de 45 años

Alejandro Fernández

José José

Juan Gabriel

Los Ángeles Azules

Luis Miguel



Artista más escuchada por usuarios de más de 45 años

Gloria Trevi

Rocío Dúrcal

Shakira

Yuri

Yuridia



Artista más agregado a Playlists con temática LGBTQ+

Born This Way.- Lady Gaga

Girls / Girls / Boys.- Panic! At The Disco

Girls Like Girls.- Hayley Kiyoko

She Likes Girls.- Metro Station

The Village.- Wrabel



Podcast más compartido

DEMENTES

Entiende Tu Mente

Leyendas Legendarias

Martha Debayle

Se Regalan Dudas



Canción del verano

11 PM.- Maluma

Callaita.- Bad Bunny, Tainy

China.- Anuel AA, Daddy Yankee

La Canción.- J Balvin, Bad Bunny

Otro Trago.- Sech



Canción del domingo de bajón

Belleza De Cantina.- Cardenales De Nuevo León

El Amor No Fue Pa´ Mí (en vivo).- Grupo Firme

Mis Sentimientos.- Los Ángeles Azules

Mujeres Divinas.- Vicente Fernández

Nieves De Enero.- Chalino Sánchez



Canción de los lunes

Tusa.- Karol G

In My Blood.- Shawn Mendes

Destino o casualidad.- Melendi

Mi persona favorita.- Camila Cabello

Buttercup.- Jack Stauber

