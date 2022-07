Estos famosos se casaron en secreto

Parece que los papeles han cambiado. Mientras que la gente “normal” busca volverse popular y atraer la atención del público a través de redes sociales, los famosos intentan mantenerse fuera de los reflectores. Cansados de estar siempre bajo el acoso de la prensa, muchasse han vuelto más reservadas de sus vidas, manteniendo su intimidad en completa privacidad. No sólo eso, también han dejado las excentricidades y lujos para inclinarse por la sencillez.

Prueba de ello el nacimiento de algunos de sus hijos. Antes, hasta en portadas de revista salían para mostrar su embarazo, como el caso de Demi Moore o Mariah Carey. Ahora, muchas veces no nos enteramos de que uno u otra famosa esperaba un hijo hasta meses después de dar a luz.

Es así como ahora, sin anuncios de por medio, algunas celebridades han tomado la decisión de contraer nupcias sin avisarle a casi nadie, con ceremonias discretas, privadas y rodeados únicamente de sus muy allegados, muy al estilo de Carrie Bradshaw, cuando finalmente contrajo nupcias con Mr. Big, después del numerito que se aventaron en la Biblioteca de Nueva York.

Hoy dedicamos esta columna a todos los famosos que sin previo aviso se han casado en secreto, demostrando que el amor no tiene nada que ver con lujos ni derroche, y si no me creen, que se lo pregunten a Kim K.

