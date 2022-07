Esto fue lo que pasó con Alfalfa y el elenco de “Pequeños Traviesos”

Han pasado 27 años desde que se estrenó “Pequeños Traviesos”, la película de comedia protagonizada por un grupo de niños que pertenecen a un mismo vecindario y que crean un club en contra de las niñas, a las que excluyen de todos sus planes, pero Alfalfa, un miembro enamoradizo de la pandilla, frustrará este objetivo, pues él sólo quiere pasar todo el día al lado de su amada Darla.

Spanky McFarland y Alfalfa Switzer son líderes del denominado "Club de machos antimujeres" y, así como sugiere el título, los integrantes del grupo crean una serie de reglas en la que establecen que está prohibido enamorarse de una niña. Es ahí cuando empiezan los problemas entre los representantes del grupo que, aunque los une una gran amistad, su concepción del amor es muy distinto, hecho que tarde o temprano genera fracturas en su estrecho lazo.

El amor, que se convierte en la prioridad de Alfalfa sabotea los planes de la pandilla, pues lo eligen como piloto de una carrera de karts en la que participarán, ya que se ausenta de las prácticas para reunirse con Darla que es su novia. A su vez, los miembros del club se encargarán de hacerle la vida imposible a esa relación, saboteando sus citas y haciéndolos pasar ratos amargos, decisión que lleva a Darla a terminar a Alfalfa e iniciar una nueva relación con otro niño, llamado Waldo.

Lee también: Silvia Pinal y sus problemas con un miembro de la 4T

Casualmente, Waldo también participará en la carrera de karts, por lo que Alfalfa y él comienzan a crear una gran rivalidad entre ellos, que será definida el día de la competencia.

¿Qué fue del elenco de “Pequeños Traviesos”?

Spanky MacFarland – Travis Tedford



Foto: IMDb y Universal/ YouTube

Travis Tedford tiene en la actualidad 33 años y aunque, luego de la década de los noventa –época en la que participó en varias película infantiles, no volvió a dedicarse a la actuación hasta el 2010, año en que se registró su última participación en la serie, sobre Chucky, el muñeco diabólico, “The final”. En sus redes sociales ha bromado, al asegurar que no se convirtió en famoso porque no se volvió dependiente a ninguna droga y mantiene sus cuentas privadas.

Alfalfa Switzer – Brandon “Bug” Hall



Foto: IMDb e Instagram

Bug Hall debutó como actor cuando tenía nueve años y fue Alfalfa su primer papel y ¡el más exitoso! Su interpretación como el chico enamorado de la pandilla lo llevó a protagonizar otras cintas en los años subsecuentes, como “Somos los peores” (1995) y “La familia Stupid” (1996). También dio vida al famoso Eddie Munster para una película producida por Fox. Además, prestó su voz para doblar a un pequeño niño de la cinta de Disney “Hércules” (1997).

En la adolescencia compartió reparto con actrices muy conocidas como Mischa Barton, Brenda Song y Lindsay Lohan. En la actualidad, ha aparecido en series como “The X-Files”,” Charmed” y “CSI”. El actor se casó en 2017 y tiene dos hijas pequeñas, pero ha protagonizado algunos episodios frente a la ley, luego que en 2020 fuera arrestado por inhalar latas con químicos, de los que estaba repleta su habitación. “Bug” confió que en la infancia sufrió el abuso sexual de su padre y de personas que formaron parte del elenco de “Pequeños Traviesos”.

Darla - Brittany Ashton Holmes



Foto: IMDb

La actriz de da vida a Darla, Brittany Ashton Holmes tiene 33 años, luego de aparecer en esta película, en ese mismo año participó en “Ellen” y tuvieron que pasar 20 años para que volviera a hacer una aparición en el cine, en “We hate Paul Revere” (2004), pues durante su juventud asistió a una escuela al sur de California donde perteneció al equipo de futbol.

Stymie – Kevin Jamal Wood



Foto: IMDb y Facebook

En la actualidad, Kevin Jamal Wood tiene 35 años y formó parte de cintas infantiles hasta principios de la década de los 2000.

Froggy - Jordan Warkol



Foto: IMDb e Instagram

Jordan Warkol, como la mayoría del reparto, sólo hizo un par de apariciones en cine durante los noventa, además dio voz a uno de los insectos de la película “Bichos” (1998) de Disney Pixar. Se casó recientemente y tuvo una hija, llamada Olivia.

Buckwheat - Ross Elliot Bagley



Foto: IMDb e Instagram

Ross fue uno de los niños actores que más papeles desempeñó en la época, pues formó parte del elenco de la serie “El príncipe de Bel-Air” –participó también en el spin-off de 2022- y en películas como “El Día de la Independencia” y dando voz a uno de los cachorros de “El puerquito Babe”. En su juventud asistió a Cal State Northridge, una universidad en California.

Waldo - Blake McIver Ewing



Foto: IMDb e Instagram

Blake McIver Ewing tiene 37 años y luego de debutar como actor infantil se dedicó al modelaje y a la música.

Lee también: Fernando del Solar se llevó con él el último regalo que le dieron sus hijos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc