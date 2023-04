Jennifer Lawrence es una de las actrices más famosas y mejor cotizadas del mundo. Después del éxito de la saga “Los juegos del hambre”, la joven actriz se convirtió en un ícono de Hollywood.

Leer más. Jennifer Lawrence reveló que perdió varios embarazos antes de convertirse en madre

Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de Jennifer Lawrence. A lo largo de su carrera se ha presentado a distintos casting y no ha quedado seleccionada. Pero hubo un papel que la marcó para siempre y le costó mucho sentir el rechazo de los productores.

Jennifer Lawrence y el papel que no pudo conseguir (Fuente Instagram @jenniferlawrence_)

Cuál fue el papel que Jennifer Lawrence no pudo conseguir

Jennifer Lawrence confesó que uno de los papeles que no consiguió fue el protagónico de Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton. La actriz participó en el casting para ser la protagonista de la película pero no quedó seleccionada. La elegida fue Mia Wasikowska. "Ella es perfecta e increíble. No hubiese podido tener un acento británico", dijo Jennifer sobre su colega.

Leer más. Conoce el motivo por el que Jennifer Lawrence dejó el colegio a los 14 años

"Emma Stone y yo tuvimos esta conversación una vez, porque siempre solíamos hacer los castings para lo mismo, lo que es estúpido porque nuestras carreras son diferentes", contó la actriz en el programa de radio de Howard Stern.

"Ella consiguió algo por lo que yo moría, pero lo que de verdad me mató, la única vez que he estado de verdad devastada por perder un casting, porque la mayoría de las veces piensas: Bueno, era algo que no tenía que ser. Sigue adelante. ¿Qué puedes hacer?, fue Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton", reveló Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence y el papel que no pudo conseguir (Fuente Instagram @jenniferlawrence_)

Pero el de Alicia no fue el único papel que perdió Jennifer Lawrence. La exitosa actriz de 32 años tampoco quedó seleccionada para ser parte del elenco de Crepúsculo.

Jennifer Lawrence le puso la piel a Katniss Everdeen en Los juegos del hambre. Además, participó en Red Sparrow, Passengers y X-Men: primera generación, entre otras. Obtuvo su primer Oscar por El lado bueno de las cosas.