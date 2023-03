Este es el último gusto que se dio Pedro Pascal, y todos envidian

Pedro Pascal no pasó por desapercibido durante la antesala de la entrega de los Premios Oscar. El actor se ha vuelto una de las estrellas mimadas de Hollywood y tal vez por ello fue convocado como presentador. Sus divertidas ocurrencias marcaron varios de los momentos más aplaudidos de la noche.

El protagonista de “The last of us” no llegó solo. Pedro Pascal llegó acompañado por su hermana Javiera lo que le sirvió como excusa para bromear tras su paso por la alfombra roja. Es que apenas empezó a caminar por allí se encontró con Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún, los anfitriones de la transmisión y no pudieron evitar protagonizar un más que divertido ida y vuelta.

Uno de los minutos más divertido fue cuando le preguntaron a Pedro Pascal por su fama de galán. “¿Alguna vez imaginaste que ibas a ser no solamente el héroe de los niños si no un objeto de deseo? La gente te escribe cosas raras en redes, te declaran su amor. ¿Qué hacemos con esto?”, le preguntaron.

Con una sonrisa, Pedro Pascal terminó respondiendo que solo trata de disfrutar de todo lo que está viviendo. En ese sentido, el protagonista de “The mandalorian” no pudo evitar hacer un chiste con el tema. “Era una fantasía mía ser objeto de deseo. Me miraba en el espejo, haciendo poses a los siete años. Pero no aprendí nada”, señaló sin parar de reír.



Este es el Audi Q7 con el que Pedro Pascal llegó a los Premios Oscar pic.twitter.com/3X3EhXIkM3 — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 13, 2023

Pero este no fue el único momento estelar que protagonizó Pedro Pascal en la gala de los Oscar. Es que para quienes no lo saben el actor chileno es fanático de los carros. Incluso tiene en su residencia una gran colección. Pero esta vez decidió darse un nuevo gusto y llegó a la ceremonia a bordo de su nuevo Audi Q7. Incluso hubo quienes apuntaron que se trataba del mejor carro en el que un actor había llegado esa noche.