Estas son todas las veces que JLo ha llegado al altar

La tarde de este sábado la cantante y actriz Jennifer Lopez abandonó la solteria, pues tracendió que se casó en secreto con su prometido, Ben Affleck. Aunque la ceremonia fue muy íntima, la propia Lopez comparitó algunas fotografías de este día tan especial, en las que luce inmensamente feliz y abrazada al que, desde hace más de 18 años, es el amor de su vida.

Pero esta no es la primera vez que la protagonista de la cinta "Selena" se viste de blanco para llegar al altar, en total han sido cuatro las veces en que JLo ha jurado amor eterno, incluida la que tuvo el fin de semana en Las Vegas; y que tardó en celebrarse casi 20 años, ya que recordemos que se compremiteron en 2002, pero días antes de la boda, decidieron terminar con su relación.

La estrella estadounidense cuenta con un largo historial amoroso, ya que además de estos cuatro matrimonios se ha comprometido en otras ocasiones, sin lograr concluir en boda las relaciones con algunas de sus parejas.

Primer matrimonio: Ojani Noa

Tenía 26 cuando , la llamada "Diva del Bronx", se casó con el escritor cubano Ojani Noa. La pareja se conoció en 1996, en un restaurante de Miami al que Jennifer frecuentaba, él era cinco años menor que ella, pero eso no evitó que se enamoraran y comenzaran una relación. El 22 de febrero del año siguiente, JLo y Noa decidieron que su amor era tan grande que darían el siguiente paso y contrajeron matrimonio en una gran ceremonia con 300 invitados, entre los que estuvo el mexicano Cristian Castro, de acuerdo con declaraciones del propio Ojani. Pero el amor solo duró un años y en 1998 se divorciaron entre especulaciones de maltrato y el interés de él hacia la fama de Lopez.



Foto: Archivo



Segundo matrimonio: Cris Judd

Después de tres años de haberse separado de Ojani, López volvió a abrir su corazón al amor y en esta ocasión se convirtió en la esposa de Cris Judd, uno de sus bailarines. Ambos se conocieron en un set de filmación del video “Love Don't Cost a Thing” y les tomó solo un par de escenas juntos para decidir que querían conocerse mejor y empezar a salir. Pasaron unos cuantos meses cuando se juraron amor eterno, pero ocho meses más tarde anunciaron su separación. Diversas fuentes han asegurado que la falta de privacidad que tenían fue lo que dañ{o su relación, pero casualmente coincide con la fecha en la que Jennifer conoció al que sería el gran amor de su vida, Ben Affleck.



Foto: AP



Tercer matrimonio: Marc Anthony

En 2003 se comprometió con Affleck, pero cuatro días antes de la boda anunciaron que los planes se cancelaban y meses más tarde, en 2004, dieron por terminada su relación. Pero ese mismo año, la intérprete de 'On the Floor' se casó por tercera ocasión, esta vez con el salsero Marc Anthony. Del matrimonio nacieron sus dos únicos hijos: los mellizos, Emme Maribel y Maximillian David. Parecía que esta vez Lopez había encontrado la estabilidad, pero por desgracia el matrimonio no funcionó y en 2014 se divorciaron, aunque hoy en día siguen en contacto como muy buenos amigos.



Foto: AP



Cuarto matrimonio: Ben Affleck

La más reciente boda de JLo, la cuarta, fue la que vivió este sábado con el protagonista de "La liga de la justicia", en la llamada "Ciudad del pecado". La chispa entre ellos nació en 2002, cuando protagonizaron la cinta "Gigli", pero fue hasta cinco meses después de haberse conocido y una vez que JLo se divorció de su segindo esposo, que comenzaron a salir. Estuvieron dos años juntos y hasta se comprometieron, pero en 2004 se separaron sin relevalr los motivos. Aunque cada quien hizo su vida por separado, el destino volvió a unirlos en 2021 para jamás volverse a separar.

Otro novio con el que llegó a comprometerse y que finalmente no se casó fue con el exbeisbolista Alex Rodríguez con quien acudió a terapia para superar la crisis por la que estaban pasando; ambos terminaron su relación en el 2021, luego de cuatro años de relación.



Foto: Instragram

