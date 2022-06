Estas han sido las apariciones de Anahí, luego de RBD

RBD marcó a una generación de jóvenes y superó la vigencia del tiempo, pues todavía hoy hay adolescentes que se han sumado al fenómeno, viendo las múltiples repeticiones de la telenovela y como uno de los contenidos más solicitados en streaming. El cariño del público es tal que cuando una o uno de sus integrantes reaparecen, sus seguidores se paralizan. Esto fue lo que ocurrió con la presencia de Anahí en el concierto de Karol G, con quien cantó a dueto “Sálvame”, una de las canciones más emblemáticas de la agrupación, pero ¿qué ha hecho la cantante mexicana todo este tiempo?

Parece increíble que desde que comenzó la “rebeldemanía” ya han pasado 18 años, cuando en 2004 se estrenó la telenovela “Rebelde” superando las expectativas de la audiencia. Poco a poco lo que comenzó como una banda que complementaba parte de la historia, se convirtió en una agrupación que lanzó cinco álbumes de estudio y viajó por todas partes del mundo.



Casi dos décadas después, los integrantes del grupo condujeron sus carreras por caminos distintos y cumplieron sueños en el ámbito personal, tal es el caso de Anahí, que encarnaba a Mía Colucci en la pantalla. Luego que se disolviera el grupo, en 2009, fue la primera de las integrantes en impulsar su carrera independiente al lanzar “Mi delirio” ese mismo año, pues si bien, desde muy joven ya había trabajado en otras producciones musicales, está reflejabaa una etapa mucho más madura y personal.

A continuación, la cantante trabajó en la producción de otro disco, pero se atravesó el inicio de la relación con Manuel Velasco, a quien acompañó a lo largo de su gestión para el gobierno de Chiapas, y en el que Anahí participó de forma activa. Este fue el comienzo de su distancia con los escenarios, que la habían visto crecer a lo largo de los años. Pese a que la actriz adoptó un perfil bajo, siempre tenía presente a sus fans, por lo que en 2016 lanzó “Inesperado” un álbum sorpresa para consentir a todas aquellas personas que se mantenían fiel a su carrera.

La producción contó con la colaboración de grandes artistas de la música urbana, como Wisin con quien interpretó a dueto la canción “Rumba”. Anahí lanzó tres sencillos con videos musicales incluidos. Aunque nunca realizó una presentación en vivo, sí ofreció una firma de autógrafos en donde, nuevamente, se reunió con sus fans, luego de más de cinco años.

Otros de los artistas con los que colaboró fue Julión Álvarez, con quien lanzó la canción “Querido Francisco”, con motivo de la visita del Papa Francisco. La cantante también participó en el segundo disco de duetos de Juan Gabriel con la canción “Déjame vivir”. Finalmente, Anahí interpretó junto a Matute el cover del éxito de 1986, “Bailando sin salir de casa”.

En 2019, Anahí volvió a anunciar su regreso a la vida pública, pero en esta ocasión se trataría de un proyecto que no tenía relación con la música sino del podscast “Están ahí”, en el que compartió créditos con su hermana Marichelo, y más tarde abrió su página oficial "An by Anahí", en la que da consejos sobre fitness, yoga y nutrición.

En 2020, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reunieron para ofrecer el concierto virtual “Ser o parecer”, pero descartaron emprender una gira. Al año siguiente, la cantante hizo un cover de “Nuestro amor”, junto a Moderatto, aplaudido por los fans de la banda de rock y los seguidores de RBD.

Ayer por la noche, fue la aparición más reciente de la cantante mexicana, cuando salió al escenario junto a Karol G para interpretar “Sálvame”, Anahí vistió un atuendo muy similar al que usaba en la época de RBD, y hasta llevó su característica estrella en la frente. Ambas intérpretes se tomaron de la mano mientras se intercalaban los fragmentos de la canción para cantar y se dieron un efusivo abrazo que demostró la química y el respeto que existe entre las dos.

