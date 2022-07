Esta es la verdad del boleto de metro conmemorativo de Maldita Vecindad

Los fans del grupo de ska Maldita Vecindad cayeron redonditos en una broma que la agrupación hizo sin querer a través de sus redes sociales pues luego de que un diseñador mexicano hizo un dibujo de Roco, Pato y Aldo sobre un boleto del Metro de la Ciudad de México varios enloquecieron por conseguir alguno, pero ellos contaron en entrevista que estos ejemplares no existen. “Es de un carnal que nos sigue y que hizo esta idea muy creativa que a todos nos encantó y la compartimos, pero realmente no es una emisión oficial… ¡Ojalá!”, dijo Pato, el guitarrista. En su Instagram varios han confesado que están buscando conseguir uno de estos boletos conmemorativos. “Dónde los puedo conseguir” y “Los trate de conseguir toda la semana y en todas las taquillas me dijeron que la publicación era falsa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.





Ximena Romo no cree que haya que ser víctima para abrazar el feminismo

La actriz Ximena Romo aplaude que hoy las redes sociales sean una herramienta para levantar la voz sobre las injusticias de acoso o abuso laboral; muy segura afirma que nunca ha sido su caso y considera que se debe a que creció con una formación feminista. “Soy hija de una feminista y creo que eso me hace una mujer que sé poner mis límites y cuando no estoy cómoda no me voy a quedar ahí, sé lo que busco y por qué lo busco y creo que me hice una carrera a partir de buscar mi honestidad como artista, entonces gracias a Dios nunca me tocó que se me presentaran estas cosas”. La intérprete de 32 años da vida a María Félix en su bioserie y para la presentación utilizó las joyas de Cartier inspiradas en los accesorios originales de “La doña”. “Creí que era la ocasión perfecta”, dijo.



Sandra Echeverría pone una condición importante para aceptar un papel

Desde que es mamá las prioridades profesionales de Sandra Echeverria cambiaron, así lo afirmó tras su papel en la bioserie de María Félix, el cual, aunque representó mucho en su carrera como actriz, lo aceptó porque cumplía con su principal requisito: ser de corta duración. “Ya soy muy selectiva en los proyectos que agarro, hoy en día ya no me meto a hacer proyectos muy largos y este era un proyecto muy corto que tenía además tres actrices entonces también hacía que se dividiera más, a mí realmente me tocaron seis semanas que sí fueron intensas, pero yo preparé a mi hijo y le dije: ‘tal vez no te vea en varios días, llego en la noche y estás dormido, tal vez me vas a acompañar al foro, pero son sólo seis semanas’”, dijo Echeverría, quien es la protagonista de la serie que únicamente durará ocho capítulos, pues según confirmó la productora Carmen Armendáriz, no habrá más secuelas.



