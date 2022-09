Esta es la razón por la que David Zepeda nunca habla de sus romances

Varias mujeres de nuestro país pueden aseguran que David Zepeda es uno de los actores, cantantes y modelos más bellos y deseados de nuestro país. Lo vimos protagonizar éxitos como “Mi fortuna es amarte”, “Abismo de pasión”, “La fuerza del destino”, entre muchas otras telenovelas.

Zepeda es una figura pública y reconocida en nuestro país, y el actor siempre ha intentado mantener su vida sentimental en secreto, aunque recientemente comenzó a circular un rumor que asegura que el actor habría mantenido conversaciones subidas de tono con algunas de sus fanáticas.

Leer más: David Zepeda hace petición a sus fans

¿Por qué no le hemos conocido parejas a Zepeda?

David Zepeda siempre ha intentando mantener su vida privada alejada de las cámaras. El actor confesó que actualmente se encuentra soltero y que está muy enfocado desde hace varios años en sus proyectos laborales que incluyen las telenovelas y su trabajo como modelo.

Leer más: Complacen a fans del melodrama clásico



Foto: David Zepeda. Fuente: Instagram @davidzepeda1

Incluso David Zepeda asistió recientemente al programa “Hoy” y allí aseguró que el público merece respecto, y que él no tiene que estar ventilando con quien sale y con quién no. Zepeda prefiere que se hable sobre su talento y su trabajo, y no sobre sus relaciones sentimentales.

¿Zepeda esconde a sus parejas?

El actor aseguró que no quiere que se malinterprete lo que dijo. Zepeda no intenta ocultar sus novias, solo que él prefiere que lo conozcan más por la parte profesional. Incluso el actor afirma que mantiene una vida sencilla, bonita, hogareña y muy familiar, y que no desea que su vida se convierta en un espectáculo donde todo el tiempo se esté hablando de lo que hace y lo que no hace, con quien está y con quien no está.

¿David Zepeda quiere ser padre?

Hace un par de meses Zepeda aseguró que le encantaría ser padre: “Soy muy niñero”, aseguró. Mientras tanto el actor confirmó que va practicando para ser padre a través de sus sobrinos.