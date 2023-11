Esta es la canción que Gloria Trevi escribió para Anahí

La amistad entre Anahí y Gloria Trevi no es noticia para nadie, pues ambas han demostrado el apoyo mutuo que existe entre ellas, pues no hay que olvidar que la RBD cantó en al boda de la cantante, mientras que ella asistió recientemente a uno de los conciertos que el grupo ofreció en Los Ángeles, pero la conexión entre ellas existe desde hace muchos años atrás, pues "la Trevi" compuso la canción "Me hipnotizas" para el álbum con el que Anahí reanudó su carrera como solista en 2009.

Aunque tuvo que pasar más de una década para que la amistad entre las cantantes prosperara, pues uno de sus primeros encuentros fue cuando Anahí se presentó en "XE-TÚ REMIX", programa que Gloria conducía en 1996, donde presentó su éxito "Corazón de bombón". En esa ocasión, la intérprete de "Cabello suelto" describió a la RBD como "una pequeñita que ya no es tan pequeñita y que está creciendo junto con nosotros".

Más de una década después volverían a reencontrarse para colaborar juntas, luego de que Trevi escribiera el tema "Me hipnotizas" para que Anahí lo interpretara en su disco "Mi delirio", uno de los que fue mejor recibido por su público, pues cabe destacar que sus fans aún no olvidan dicho tema, ya que esta semana, mientras sus fans esperaban a que iniciara uno de los conciertos de RBD en Brasil, comenzaron a cantar la canción a todo volumen.

La emoción de Anahí fue tal que compartió un video en donde etiquetó a Gloria, donde se ve a la audiencia cantar el tema.

Fue poco después de que la cantante entregara el tema a la RBD, en 2009, cuando le pidió que se convirtiera en su dama de ramo el día de su boda con Armando Gómez, unión a la que Anahí fue acompañada de Maite Perroni.

"Le voy a llevar su ramo para que se lo entregue a la Virgen, creo que es algo lindo y especial, yo estoy tan agradecida con ella de que me haya pedido eso, porque imagínate, tiene a sus amigas, las primas, todo mundo, alguien especial que darle un lugar, entonces yo estoy feliz y ahí voy a estar", destacó Anahí en ese tiempo, en una entrevista con Telehit.

En esa época, Anahí bromeó asegurando que, a cada boda que asistía, fingía que tenía que ir al baño a la hora en que aventaban el ramo, dejando en evidencia que no estaba interesada en casarse, al menos en ese momento, cuando tenía 26 años.

"Hay gente que me dice: ´-No, ya tienes 26, a los 26 ya te quedaste´, oye no, yo tengo muchas cosas que hacer, muchos países donde cantar, que es lo que amo hacer", precisó.

A partir de ahí, ambas han compartido fotografías en sus redes sociales cada que tienen un encuentro, como ocurrió el pasado abril cuando se reunieron y subieron un video donde se abrazan, se besan, y recuerdan el gran cariño que se tienen.

Otro de los videos que circula en internet, aparecen interpretando a capela "Me hipnotizas", que a pesar de que causó la emoción de sus fans, era evidente que Gloria ya no recordaba algunas partes de la letra de la canción, ya que se trababa o se quedaba callada, mientras que Anahí continuaba cantando de corrido.

Su último encuentro público fue en el concierto que RBD ofreció en Las Vegas, durante las fiestas patrias, al que acudió "la Trevi" y aunque sólo se quedó a escuchar las primeras cinco canciones, debido a que tuvo que trasladarse al recinto donde ella llevaría su propio concierto en esa misma ciudad, no perdió la oportunidad de reunirse con Anahí y las y los otros integrantes la banda antes de que comenzara el show.

