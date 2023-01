Erika Buenfil es “muy bruta” para el amor

Erika Buenfil se considera una mujer afortunada que está arrancando con el pie derecho este 2023 al protagonizar la telenovela Perdona nuestros pecados, sin embargo, entre tanta ocupación laboral todavía no le quiere abrir las puertas al amor.

“Así estoy bien, me quiero yo, no quiero sufrir porque aparte soy muy entregada y muy bruta, entonces mejor así. Soy mensa y tal vez no pienso y me enamoro mucho, soy de las que se enamoran mucho, estoy a todo dar y en paz”, señaló en entrevista.

Para la actriz el secreto para pasar por el momento que vive hoy es no darse por vencida; así lo dijo en la presentación de la nueva producción de Lucero Suárez, que se estrenará el lunes a las 18:30 horas por Las Estrellas.

“Vivo momentos de todo tipo, estoy en una rueda de la fortuna constante, a veces arriba y a veces abajo, pero ahorita estoy viviendo un acumulado de cosas padres y hay que cuidarlo porque luego te agotan también”.

En la telenovela de Televisa encarnará a Estela Cáceres, una mujer de clase alta con cinco hijos a quien su esposo mete al manicomio e incluso aplican electroshocks para borrarle la memoria.

“Mi personaje se vuelve rudo, al principio empieza muy fresca y ligera, sin personalidad, pero lo emocionante es cuando viene después cuando me meten al psiquiátrico, los momentos de locura”, adelantó.

Con quien vivirá momentos de tensión será con el personaje de Sabine Moussier, a quien incluso le llegará a decir: “Ojalá que te mueras”.

Además, Buenfil compartirá créditos y protagonismo con Jorge Salinas, a quien apoyó por el escándalo por una supuesta infidelidad con su nutrióloga.

La actriz relata que habló con el actor al día siguiente de que se dio a conocer la noticia.

“Para mí Jorge es un gran compañero, tengo muchos años de conocerlo. Lo único que le dije: ‘yo soy orejas si me quieres contar’, y estuvimos platicando cosas muy importantes y emotivas, yo me limité a escuchar, a darle consejos de mi manera de pensar y de mujer, que de pronto es importante que nos escuchen y él me tuvo tantos años la confianza, en algún momento yo le conté a la inversa cosas mías en otras novelas cuando aparecía el papá de mi hijo y demás.

“Él también me daba consejos como hombre, entonces nos llevamos muy bien y conservo y aprecio que me haya tenido la confianza, porque me tocó en el momento más frágil, le dije: aquí estoy, vamos a chingarle”.