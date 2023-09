Erasmo Catarino presume su lengua materna en filme

Antes de que Erasmo Catarino dejara su pueblo en la sierra de Guerrero para venir a la Ciudad de México a formar parte de la cuarta generación de La academia, su vida giraba en torno a la escuela rural, donde daba clases en su lengua materna, el náhuatl, por eso siente un gran orgullo de haber sido contemplado para el doblaje de la película animada Mi amigo el Sol, cuyos diálogos fueron en esta macrolengua.

“Es una gran responsabilidad porque es una manera de seguir impulsando una lengua mexicana y espero que los hablantes del náhuatl se sientan orgullosos. Entiendo que los chavitos no lo quieran hablar ya que el mundo está globalizado, pero yo soy uno de los afortunados de poder entender y usar una lengua prehispánica y lo seguiré haciendo”.

El cantante explicó que el papel que él interpreta, forma parte del mundo alterno en el que se desenvuelve Xóchitl, una niña que junto a su padre pinta cuadros para vivir, pero uno de ellos la lleva a la tierra de los dioses, dónde está destinada a ser el quinto sol. El personaje de Erasmo la ayudará a transitar por esta dimensión hasta que se reencuentre con su papá.

“Espero que a la gente le guste y a que a mí este trabajo me de la oportunidad de incursionar en ese ámbito, porque lo hice de todo corazón, con todas las ganas de poder dejar una marca en una película”.

El intérprete de la canción “La manzanita” comentó que esta película dirigida por Alejandra Pérez Gónzalez, y producida por Fotosíntesis Media, es muy diferente a lo que se ha visto hasta el momento en cuanto animación, además de que toca temas como la relación padre e hijo, la herencia cultural y los sueños. En este momento Mi amigo el Sol se encuentra en preproducción.

Erasmo Catarino también está de estreno en la música gracias a dos temas: “Si me dejas de amar”, el cual grabó en colaboración con el grupo Los Babys, y “ Si me dejara”, que formará parte de su nuevo álbum, en el cual experimenta con los sonidos de la cumbia texana, a pesar de que como la primera es una canción romántica, que habla del amor no correspondido. Ambos videos ya pueden verse en su canal de Youtube.