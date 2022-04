Entre piropos, Danna Paola despide a Carlos Rivera como "José el soñador" en el final de temporada

La madrina de develación de placa en las 50 representaciones del musical “José el soñador” fue Danna Paola, quien además de aplaudir el trabajo del ensamble, fue testigo de la despedida de Carlos Rivera como protagonista de la obra.

Ante este hecho, la actriz de 26 años no dudó en elogiar al intérprete de “Te esperaba”, a quien le auguró un futuro lleno de éxitos.

“Los personajes no los elegimos, sino que nos eligen y yo creo que este es un gran viaje que no se acaba aquí y que esto te va a acompañar el resto de tu vida, José va a marcar tu vida para siempre”, dijo Danna ante la mirada emocionada de Carlos Rivera.

La también cantante subió al escenario al final de la función del domingo 17 de abril, vestida con unos jeans y una blusa negra, destacó que portaba unos lentes oscuros los cuales sólo se quitó cuando se refirió a Fela Domínguez, la narradora de la historia bíblica y a Carlos.

“Hoy me marcaste mucho, te admiro mucho amigo, mucho de verdad, vuela alto”, expresó la intérprete para despedir a Rivera.

En su lugar quedará Kalimba, quien antes interpretaba al Faraón en la misma puesta. El intérprete también pidió un minuto de aplausos para su compañero y destacó la humildad que tuvo de pausar su carrera musical para dedicarse al teatro durante una temporada.

Por su parte, el tlaxcalteca dio un conmovedor discurso en el que dedicó su trabajo a las personas que lo han inspirado, como Lola Cortés y el productor Morris Gilbert, quien le dio su primera oportunidad, pero sobre todo a su novia Cynthia Rodríguez, con quién se ha consolidado como una de las parejas más famosas del espectáculo.

“A Hiromi (su excompanera en la Academia), que me llevó a ver esta obra y gracias a ello llegué a un lugar que no hubiera imaginado; por supuesto hoy a Alejandro Gou por invitarme a soñar contigo y hacer este sueño de José realidad y al amor de mi vida Cynthia: yo sueño mucho, pero tu me inspiras a tener mas sueños, te amo”.

En el lugar de Kalimba entrarán a alternar Erik Rubín y Leonardo de Lozanne, este último detalló que su personaje tendrá un estilo de Elvis Presley y por primera vez apareció caracterizado.

