En pleno show, mujer acusa acoso en “La Academia”

Un momento incómodo vivió la producción de "La Academia 2022", al finalizar el séptimo concierto. Segundos después de que Yahir anunció que Jackie sería la eliminada, una mujer del público empezó a gritar sin moderación. Cuando todo el foro había quedado en silencio, ella seguía gritando, incluso una cámara de televisión la enfocó pensando que estaba echando porras, pero en realidad decía: “¡un camarógrafo la acosó, un camarógrafo la acosó!” Gente del staff trataba de callarla pero no podía, incluso un joven le pedía por favor que detuviera su griterío y no pudo. Finalmente la señora se calmó cuando el director de “La Academia”, Alexander Acha, se acercó a ella y entablaron un diálogo.



Para López Tarso no es suficiente su exclusividad

Ignacio López Tarso decidió regresar a los escenarios, ya que no le ha sido suficiente con lo que le pagan por tener la exclusividad con Televisa, pues asegura que no ha cobrado un sueldo como actor desde hace años. Su gran reaparición fue en la nueva temporada de “Vecinos”, que se transmite por Las estrellas, empresa donde el actor ha permanecido gran parte de su vida. “No me estoy muriendo de hambre, tengo... Sí tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida, cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, expresa.

“Estoy sano, afortunadamente. Así pienso llegar hasta dentro de cuatro años, cuando cumpliré 100″, dice López Tarso



Guaynaa tiene presión por boda con Lele Pons

Aunque Guaynaa le ha estado huyendo al matrimonio y hasta bromea con las propuestas que su novia, la influencer Lele Pons espera ansiosa, todo parece indicar que ya está más presionado que nunca, pues en una reciente boda, a la que ambos acudieron, la también cantante saltó, alcanzó y forcejeó con otras mujeres para ganar el ramo de novia que, según la tradición, indica que será la próxima en casarse. “¡Lo logró!”, se escucha gritar a uno de los amigos de Guaynaa emocionado y ante la cara de sorpresa del puertorriqueño, quien compartió el video con la leyenda “Alguien que la tranquilice, ella no era así”. La pareja tiene dos años de relación.