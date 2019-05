Emilia Clarke confiesa por qué rechazó actuar en "50 Sombras de Grey"

La vida sigue tras el final de "Game of Thrones". Los actores protagonistas de la serie continúan con sus carreras más allá de Poniente, como Sophie Turner, protagonista de "X-Men: Fénix oscura", que se estrena el próximo 7 de junio.

También tiene proyectos en el horizonte Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la ficción televisiva, que ha revelado ahora por qué el papel protagonista de una exitosa franquicia cinematográfica: "50 sombras de Grey".

La actriz, en una entrevista con The Hollywood Reporter, afirmó que no quería volver a desnudarse delante de la cámara: "Me desnudé un par de veces en "Game of Thrones", y sigue siendo la única pregunta que me hacen por ser mujer". "Es verdaderamente molesto, y estoy harta de ello porque lo hice por el personaje, no para que algún hombre pudiera ver mis senos, por el amor de Dios", declaró airada.

Uno de los desnudos de Clarke se produjo al final de la primera temporada de "Game of Thrones", cuando Daenerys Targaryen se introdujo en la pira funeraria de su marido, en llamas, junto a sus tres huevos de dragón. De allí salió ilesa -ya que, al ser una verdadera Targaryen, el fuego no le afecta- y con tres dragones, aunque sin ropa, algo lógico ya que después de meterse en el fuego, terminó hecha cenizas.

"Sam [Taylor-Johnson, directora de 50 sombras de Grey] es una maga", comentó en referencia a la película en la que se negó a aparecer. "Me encanta, y creo que su visión era bonita", pero la actriz fue rotunda al negarse a participar en el proyecto: "Ni por asomo voy a ponerme en esa situación de forma voluntaria, que me impediría mirar a alguien y decirle 'No, no puedes seguir preguntándome esto'".

La actriz, tajante ante la idea de ser encasillada, rechazó participar en "50 sombras de Grey". Después del desenlace de "Game of Thrones", donde Clarke afirma apoyar a Daenerys pase lo que pase, el futuro de la intérprete pasa por llevar ropa.

rad