Ely Guerra no sufre por su edad

Ely Guerra ha tenido que labrarse un nombre a base de trabajo duro, dedicación y de romper esquemas. Este 2022 cumplió 50 años de vida, el pasado 13 de febrero, y llegó a tres décadas de carrera artística.

“Entiendo mi edad, procuro tener curiosidad por los cambios físicos que tengo; hay una parte en la que mi música me ha permitido seguir pensando de una manera infantil y entonces esto se convierte una celebración divina”.

La cantante aseguró que, a pesar de lucir bien, su cuerpo ya experimenta las cosas que una mujer de su edad "tiene pasar”, pero aún tiene vigor para realizar su proyectos personales y profesionales, y dejar de tener la lozanía de la juventud no le pesa.

“Hoy en día hay una pretensión de seguir pareciendo muy jóvenes, creer que los años se pueden detener porque la medicina y la tecnología permite a las personas lucir con menos años, pero yo estoy un poco conflictuada con esa parte, porque 50 años es una etapa donde estamos en una plenitud especial; también asumo una responsabilidad con mi voz, para tenerla en forma, y tratar de alcanzar ciertos niveles de sabiduría emocional que nos permita seguir transmitiendo cosas importantes a través de nuestras canciones”.

Una mujer de avanzada

Ely está orgullosa del legado que ha dejado dentro de la música, concretamente dentro del rock, al abrir caminos para otras mujeres en un género dominado por hombres en la década de los 90 y principios de los 2000.

“Fueron momentos en que tuvimos que agarrar el pico, la pala y la espada, cortar cabezas, tomar decisiones, ser inteligentes para saber manejar las circunstancias y salir victoriosas donde había un camino muy empedrado. Yo me sentía como una mujer muy de avanzada, motivada para arrasar con fuego todo aquello que no quisiera que estuviera”.

Ely también reconoce la lucha de otras mujeres que marcaron el camino y que la anteceden, como Cecilia Toussaint y Kenny, por mencionar algunas.

Festeja con karaoke

Para comenzar a celebrar estos aniversarios, la cantante regia ha preparado un concierto muy singular que presentará el 21 de mayo en La Maraka, y tituló “Karaoke con Ely Guerra”, debido a que tendrá una dinámica especial.

“Vamos a elegir dos personajes que se tendrán que batir a duelo con preguntas de mi carrera, y el que gane es el que sube; este proceso nos permitirá tener una noche inolvidable donde lo importante es jugar, divertirnos y pasarla bien”.

Los fans que quieran cantar con ella deberán de mandar un e-mail a [email protected], con su nombre completo, esa información se imprime y se mete a La esfera del universo expectante, que es una clase de tómbola; después, ya durante el concierto, Ely elegirá al azar dos nombres que pasarán al Podio de la verdad, donde hay un botón rojo que los concursantes deberán apretar para dar la respuesta correcta a una serie de preguntas sobre la carrera de la rockera, el que gane cantará con ella.

Ely señaló que después de haber pasado un periodo complicado, donde la pandemia provocó que muchos tuvieran pérdidas importantes con familiares que murieron, y los artistas además tuvieron que enfrentar el desempleo, un concierto como éste permitirá celebrar que, los que estén presentes, están en salud perfecta.

“Cuando me subo a un escenario me siento muy tranquila cantando mis canciones que escribí a los 12, a los 15 o 17 años, son canciones muy sinceras que han revelado cada etapa de mi vida, yo me siento feliz siempre de interpretarlas; entrar como en una dinámica karaoke, de jugar, de reírnos, me hace entender que tengo la fortuna de seguir siendo una niña, sin importar la edad que cumpla”.