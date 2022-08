¿Elvis Presley fue boicoteado en México?

Este 16 de agosto se cumplen 45 años de la muerte de uno de los cantantes más icónicos del mundo de la música, el llamado “Rey del rock”, Elvis Presley.

Las canciones de Presley, su estilo para bailar, su voz y hasta su rostro se convirtieron en un referente para millones de personas alrededor del mundo, sin embargo, la fama y el carisma del cantante también significó una amenaza para varios gobiernos, incluyendo el de México.

Corría el año de 1957, Elvis se encontraba en la cima del éxito, cuando inició una campaña de desprestigio en su contra, que, se dice, fue orquestada por los políticos de nuestro país quienes consideraban al joven como un peligro para las buenas costumbres y la sociedad.

Entonces, comenzaron a circular varias versiones de que, en una entrevista, Presley había expresado su repudio por la cultura y los habitantes de México, incluso, aseguraron que confesó: “Prefiero besar a tres negras que a una mexicana”. Aunque nunca se comprobó que tales declaraciones fueran reales, esto sirvió para que algunos de los seguidores del artista, en nuestro país, se decepcionaran de él y dejaran de escuchar sus canciones.

A pesar de dicho complot, “El Rey” sí logró conquistar México, y no sólo por su película llamada “Fun in Acapulco” o por interpretar temas clásicos de la música regional como “Allá en el rancho grande” o “Guadalajara Guadalajara” o porque en uno de sus icónicos trajes tuviera bordado el símbolo del calendario Azteca, sino porque el mejor imitador del rey del rock de toda Latinoamérica es mexicano.

Héctor Ortiz, nombrado por la BBC el cómo mejor imitador latinoamericano de Presley, explicó que el golpe que sufrió la imagen del cantante fue mucho más perjudicial para el país que para él, pues privó al público de poderlo ver en vivo: “Se me hace patético, que el gobierno tuviera que caer en eso, en rumor falso. Se me hace muy bajo, muy despreciable y desgraciadamente nos quitó la oportunidad de ver a Elvis, que probablemente, “El Coronel” (Representante de Elvis) lo hubiera obstruido de todas maneras”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.



Ortíz es conocido como el Elvis mexicano. Foto: Facebook

“El Coronel”, Tom Parker, nunca permitió que el cantante saliera de Los Estados Unidos de América, ya que esto implicaría que él no pudiera regresar al país de las barras y las estrellas, pues se era ilegal.

Aunque Elvis nunca viajó alrededor mundo, no hubo un rincón del planeta donde no fuera conocido; se convirtió en una leyenda, el máximo exponente del rock and roll y un ícono para muchas generaciones que todavía lo admiran.

Es por eso que Héctor Ortiz lo sigue recordando y honrará su memoria con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 17 de agosto a las 20:30 horas donde revivirá al rey del rock and roll y transportará a todos sus seguidores a los años 50, cuando Elvis reinaba al mundo de la música.



Foto: Archivo

