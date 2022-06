Elliot Page reaparece en entrevista para hablar de su transición: "Me ha hecho una mejor persona"

Elliot Page, uno de los actores protagonistas de la serie de Netflix " The Umbrella Academy", se declaró transgénero en diciembre de 2020. Pese a que recibió mucho apoyo de diversos artistas, así como de la empresa de Steaming, recientemente apareció en una entrevista, donde contó algunas situaciones complicadas a las que se enfrentó en el proceso de su transición.

El actor fue invitado al programa “ Late Night with Seth Meyers” conducido por el actor Seth Adam Meyers. Durante la charla, fue cuestionado si las personas a su alrededor, al igual que sus compañeros de trabajo le brindaron el mismo apoyo cuando anunció su cambio, a lo que respondió que ellos siempre supieron quien era.

“Sí, absolutamente. Entonces, me siento agradecido por eso. Creo que la mayoría de la gente no estaba sorprendida o es algo de lo que he estado hablando con mucha gente en mi vida”, expresó Page.

Lee también: Johnny Depp reaparece con radical cambio de look

El entrevistador también le preguntó sobre los comentarios negativos de personas externas. Ante esto, Elliot resaltó que está enfocado en la alegría que siente, ya que su trasición lo ha ayudado a cambiar y mejorar en muchos aspectos de su vida:

"Ha mejorado mi vida drásticamente y espero que las personas que tienen un problema conmigo puedan tratar de escuchar eso y aceptarlo en algún nivel. La mayor parte del tiempo, sólo estaba tratando de seguir adelante, creo que me ha hecho mejor en muchas facetas; como persona, como amigo, en las relaciones”, agregó.



Elliot Page se convirtió en el primer actor transgénero que salió en una portada del "Times".Foto: Vía instagram @ElliotPage



Foto: Vía Youtube

El actor canadiense de 35 años inició su vida profesional interpretando roles femeninos. Su momento de fama llegó cuando protagonizó la película “Juno” (2007); la trama trata sobre una adolescente que tras un embarazo no deseado se enfrenta a diversas circustancias, desde la decisión del aborto hasta la adopción. Su personaje lo llevó a varias nominaciones en los Oscar, sin embargo, este fue uno de los momentos más duros para él, ya que reveló que durante la gira de promoción lo obligaban a usar vestidos y tacones, algo con lo que no se identificaba y que, incluso, lo llevó a desarrollar diferentes trastornos.

Lee también: Consternación por la muerte de modelo estadounidense, tenía 31 años y enfrentaba problemas de salud mental

Elliot y la transición; abrió su corazón para hablar de su experiencia

En un ensayo para el portal “Esquire”, el actor relató cómo el anuncio de su transición le atrajo odio, además afirmó que la transfobia es un sentimiento extremo así como la crueldad pues aunque en 2014 se había anunciado como una persona lesbiana, el tema de la transición fue distinto.

Además, menciona que el éxito tras la cinta "June", fue fuerte para él, pues en cada evento de prensa, tenía que usar vestidos.

"Cuando ´Juno´ estaba en el apogeo de su popularidad, durante la temporada de premios. Yo estaba encerrado, vestido con tacones y todo el look. No estaba bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie", escribió

Aunque Page intentó decir a "Fox Searchlight" que en los eventos quería usar traje, lo obligaron a llevar vestidos.

Asimismo mencionó que tuvo ansiedad, depresión y problemas con la comida.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.