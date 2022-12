Antes de la llegada del internet, la televisión de paga y las plataformas digitales, los niños y niñas tenían que esperar hasta las tres de la tarde para que en el canal 5 comenzara la barra infantil, en ese momento aparecía en pantalla un hombre mayor, ataviado con un saco rojo cuyas solapas estaban adornadas con personajes de caricatura y rodeado de juguetes, se trataba del Tío Gamboín, un personaje que marcó a muchas generaciones y cuya huella en el entretenimiento es imborrable.

Su nombre real era Ramiro Gamboa y nació el 2 de diciembre de 1917, en la ciudad de Mérida, Yucatán, aunque nunca fue un buen estudiante desde temprana edad manifestó su gusto por la radio, fue hasta 1937 cuando tuvo la oportunidad de experimentar este medio, porque su padre obtuvo una concesión para poner una estación de radio y con sólo 10 mil pesos de época, fundó la XEME de Mérida, donde estuvo como gerente y después como locutor, cuando tuvo que sustituir a uno de base que no llegó a su programa, con la fortuna de que fue bien aceptado.

Cuando en 1938 emigró a México y logró el visto bueno de Emilio Azcárraga Vidaurreta, para integrarse primero a la XEQ y posteriormente a la XEW, donde estuvo durante 20 y 24 años respectivamente, su voz se escuchó en programas como "Quiero trabajar" y "El yate y la tortuga". Al mismo tiempo se dio la oportunidad de que ingresara al mundo del cine, donde participó en películas como "Campeón sin corona" (1946), "Hay muertos que no hacen ruido" (1946), "¡A volar joven!" (1947), "Angelitos negros" (1948), "Viaje a la Luna" (1958), por mencionar algunas.

Fue precisamente en "Viaje a la Luna" donde hizo pareja con Xavier López "Chabelo", formando una dupla que el público amó y desde entonces siempre hicieron el papel de padre e hijo; hasta el día de hoy quien fuera el titular del programa "En familia", se refiere a Gamboa como su papá.

Tío Gamboín llega a la tv

Pero fue en la década de los 70, cuando pasaba ya de los 50 años, que tuvo una propuesta en televisión que lo llevó a la posteridad, esa era conducir en el canal XHGC, hoy Canal 5, las cápsulas de Una tarde de tele, donde se encargó de presentar las caricaturas de la barra infantil bajo el seudónimo del Tío Gamboín.

Su actitud paternal y empatía con los niños, lo llevó a convertirse en un ídolo; cada tarde los invitaba a llamarle o escribirle una carta para saludarlos, cantarles Las mañanitas en su cumpleaños o hacerlos miembros del Club del Tío Gamboín, es decir, convertirse en su sobrino de manera oficial, tenía más de 2 millones registrados.



Archivo EL UNIVERSAL.

En cada intervención les daba consejos y hasta una que otra reprimenda cuando los papás llamaban para acusar a sus sobrinos, pero no por eso lo dejaron de querer; también les mostraba su amplia colección de juguetes de cuerda, donde los consentidos eran el perro Salchichita o el monito Pluma Fuente y siempre terminaba sus intervenciones con la frase "¡No me fallen sobrinos, no me fallen!" o "donde nos veamos, así nos saludamos".

Con él participaron icónicos personajes como el Gato GC y Cositas, además del conductor Rogelio Moreno, quien conducía el mismo segmento los martes y jueves. El Tío Gamboín participó en programas como "Supervacaciones", hizo muchos comerciales de juguetes, concursos, grabó discos y hasta hizo giras con circos, pero esa conexión que tuvo con los niños y niñas de México se vio interrumpida por la enfermedad, cuando a finales de los 80 se le diagnosticó cáncer de próstata, el cual lo venció el 29 de diciembre de 1992.

