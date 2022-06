El teatro da cabida a la diversidad

El actor César Enríquez recuerda cómo fue el primer día de lectura de la obra “Noche de reyes”, de Shakespeare. Su grupo de actrices —todas de la comunidad trans— se mostraba tímido, desconfiado; algunas ni siquiera lograban hacer contacto visual con el otro, pero este era un primer paso necesario para lo que el artista de cabaret buscaba: ampliar su perspectiva de vida y empoderarlas.

“Es un mensaje de respeto y de admiración que el público vaya a verlas en un trabajo divertido, hilarante y profesional. No nos damos cuenta de los privilegios en que vivimos hasta que sabemos de sus vidas. Son mujeres que son echadas de su casa a los 12 o 15 años, que no tienen otra cosa a esa edad que dedicarse al trabajo sexual, porque es su destino y solemos juzgar esas vidas; entonces, verlas ahora trabajando, haciendo lo que aman y siendo tan ellas y tan plenas, es un ejemplo”, explicó Enríquez.



INSTRUMENTO DE REINSERSIÓN SOCIAL

El actor cuenta con 15 años de trayectoria, durante los cuales se ha consolidado como un referente en el teatro de cabaret; uno de sus montajes más reconocidos y premiados es “La Prietty Guoman”, pero también se ha distinguido por su trabajo con la Compañía de Teatro Penitenciario, donde la premisa es que el teatro puede ser un instrumento de reinserción social, y es precisamente este principio el que aplica en su labor con la comunidad trans en este proyecto, que lo ha llevado a crear la primera compañía transexual de teatro en México.

Leer más: Amber Heard revela que sigue enamorada de Johnny Depp

“Creo en el poder sanador del teatro, lo he visto y lo he corroborado. He trabajado con la comunidad LGBT+ desde que inicié mi carrera, por eso decidí que mi beca de trayectoria tenía que ver con este sector y apoyar a estos grupos que podían encontrar a través del teatro una forma de sanación, de reivindicación y de voz”.

Este creativo se acercó a la asociación Casa de las Muñecas Tiresias, que precisamente trabaja en pro de esta comunidad en situación vulnerable, y lo primero que hizo fue llevar al grupo de chicas interesadas en participar a tener un acercamiento con el teatro y para eso eligió algunas obras que, sabía, iban a conectar con ellas, porque no quería aburrirlas y vacunarlas contra este arte.

“¿Cómo ponerlas a hacer algo que ellas no han visto? cada una tenía un concepto de lo que era el teatro y las llevé a ver un par de cosas y fue como ‘oh, eso es el teatro’, después de eso le comenzaron a echar muchas ganas al trabajo en el laboratorio”.



SHAKESPEARE EN LABOR COMUNITARIA

César Enríquez pudo iniciar este montaje porque se hizo acreedor a un apoyo del Fonca como creador escénico de trayectoria, así que decidió usarlo para un trabajo comunitario, pero como parte de su propuesta planteó abordar alguna obra de Shakespeare, sólo como el pretexto o el motivo del experimento escénico.

“Empecé a trabajar con chicas trans con problemas de drogadicción, alcoholismo, trabajo sexual de explotación, migrantes, con VIH, etcétera; comenzamos a hacer un laboratorio que duró casi ocho meses y entonces me comencé a preguntar ¿y ahora cómo meto a Shakespeare? Porque sus historias eran tan apabullantes que yo pensé que lo interesante eran sus testimonios de vida, pero un día les di a leer una escena de ‘Noches de reyes’”.

Para su sorpresa, a las chicas les pareció algo muy aburrido y pésima historia, entonces comenzaron a modificar el texto, los personajes, todo, para dejarlo como a ellas les gustaba, pero respetando la base del libreto.

“En eso está la diversión del espectáculo y me encanta que un grupo de mujeres transexuales le falte al respeto de esa manera a Shakespeare, me parece increíble”.

Leer más: Daniela Berriel le contesta a Gonzalo Peña: “Yo le di el perdón, que no se confunda”

TEATRO PARA REÍR Y CONCIENTIZAR

“Noche de reinas” tuvo una primera temporada en diciembre de 2021, pero después de esas funciones y en el tiempo que estuvieron sin verse, algunas de las actrices reincidieron en sus problemas y adicciones, pero otras sí tuvieron un cambio de vida y hasta comenzaron a trabajar en oficios formales, como de secretarias o meseras.

“Los meses de trabajo haciendo teatro les ayudó a empoderarse y a conocerse mucho más”.

En esas primeras funciones se recibió público de toda clase no sólo de la comunidad, César Enríquez explicó que algunos espectadores les dieron las gracias porque con el montaje lograron comprender varias cosas del sector LGBT+ y para el elenco el que quisieran tomarse una foto con ellas las hacía muy felices.

“No es una historia hecha para comunidad trans, sino para seres humanos que quieren conocer y divertirse, pero también para concientizarnos un poco en lo que sucede con la comunidad transexual en este país”.

Esta compañía de teatro se reunió de nuevo para remontar “Noche de reinas” pero con un elenco nuevo, es decir, lo que escribieron las primeras chicas será interpretado por otras mujeres transgénero, historias con las cuales el público puede conectar o identificarse.

“Cuando el público va a ver este espectáculo, además de reírse, se encuentra con un mundo doloroso, pero también maravilloso, creo que hay una toma de conciencia muy importante en este show”.

UN PROYECTO QUE CRECE

César explicó que este es un proyecto a tres años, primero fue trabajar en 2021 con mujeres transexuales y formar la compañía; ahora está enfocado en realizar este laboratorio con jóvenes trans de Guadalajara, con una edad entre 18 y 25 años; finalmente en 2023 hará lo propio con mujeres muxe en Oaxaca; el objetivo es montar una obra con cada compañía y posteriormente las obras que se generen en cada grupo puedan rotar entre ellos.

“Estamos ante una de las primeras compañías trans en este caso de cabaret, en un país y un mundo donde es importante la representación, es decir, estamos cansados de que digan que sí están con la comunidad LGBT+, pero las empresas no les dan trabajo y se les sigue rechazando socialmente. Me parece importante darles voz a estas mujeres y lo que escriban sea interpretado por ellas mismas, porque cuando las vean otras como ellas, piensen que también pueden hacer lo mismo, que hay una posibilidad de decir, puedo estar en un escenario, cuando muchas de ellas pensaban que su destino era la calle, el trabajo sexual o una peluquería”.

“Noche de reinas” ofrecerá dos funciones especiales el 16 y 23 de junio en El 77 Centro Cultural Autogestivo, con las actuaciones de Terry Holiday, Ximena do Santos, Mel Fuentes, Carlos Santiago Salazar, Kary Valle, Marelyn Oliveira y Lucero León Mx, bajo la dirección de César Enríquez.