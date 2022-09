El rotundo cambio físico de Gwen Stefani en 3 fotos

Gwen Stefani es uno de los temas de conversación de la actualidad por su rotunda transformación física. La popular cantautora se hizo conocida gracias al grupo No Doubt (del cual era la vocalista), pero con el correr de los años decidió lanzarse como solista y no para de cosechar éxitos.

La pareja de Blake Shelton ha cambiado mucho físicamente con el correr de los años. Gwen Stefani posee una belleza indiscutible, pero tampoco podemos negar que la cantante ha pasado por el quirófano en varias oportunidades. La cantante incluso recientemente preocupó a sus seguidores luego de presentarse en un programa de televisión con un rostro casi irreconocible.

Foto: Gwen Stefani. Fuente: Twitter @showmundialshow

Gwen Stefani se presentó en el programa “Late Night con Seth Meyers” y apareció totalmente renovada. "Oh por Dios. Por qué desfiguró su hermoso rostro", "Paren con la cirugía", "Guau, no la reconocí ni por un minuto", "Um… esa no se parece a Gwen Stefani como la recuerdo", “¿Qué le pasó a su cara?, son solo algunos de los mensajes que sus seguidores han realizado en las redes sociales tras la aparición de la cantante en el programa de Meyers.

Foto: Gwen Stefani. Fuente: Twitter @showmundialshow

Stefani apareció en el programa de Meyes luciendo los labios y los pómulos muy hinchados. La cantante ha asegurado en varias oportunidades que ha pasado por el quirófano, pero en esta ocasión parece que los “retoques” se le fueron de las manos, ya que luce muy diferente en comparación con la última vez que se la vio en televisión.



Foto: Gwen Stefani. Fuente: Instagram @gwenstefani

Incluso algunos de sus seguidores lamentaron que Gwen Stefani se haya dejado llevar por las creencias de la sociedad, las cuales aseguran que para que una mujer sea exitosa ésta debe verse siempre joven.

.@gwenstefani is coming into this season of #TheVoice fresh off a win last year. pic.twitter.com/Mv787e3YX9 — Late Night with Seth Meyers (@LateNightSeth) September 9, 2022

Pero también debemos decir que hace un par de años Gwen Stefani también fue criticada por su apariencia, pero en aquella oportunidad (año 2020 para ser más exactos) la criticaron por lucir “demasiado vieja”. Además, cuando empezó su carrera como cantante solista, Stefani fue criticada por ser “extremadamente flaca”.