“El rock and roll no va a morir”: Enrique Guzmán

Originalmente, el rock and roll surgió como un género musical cantado por jóvenes para jóvenes. Desde Elvis Presley en Estados Unidos hasta Enrique Guzmán en México, muchas fueron las bandas que le dieron identidad en nuestro país.



Pioneros como Los Hooligans, Los Locos del Ritmo, Los Black Jeans y Los Teen Tops, fueron los encargados de darle al rock and roll en México su propio ritmo dotado de una identidad particular, debido a las adaptaciones musicales que hicieron de éxitos del país vecino.



“El rock and roll no va a morir pero ni remotamente, vean las redes sociales y se van a encontrar infinidad de grupos que están recreando lo que nosotros hacemos, así que esto no desaparece”, asegura Enrique Guzmán, ícono del género desde los 60.

El intérprete de “Popotitos” y “La plaga”, destaca que en los conciertos actuales se pueden ver a distintas generaciones disfrutando de un género que les dio voz a muchos hace más de medio siglo y, que hasta ahora, sigue haciéndolo, pues existen muchas bandas que se inspiraron en ellos o incluso, que los imitan.



Una de las agrupaciones de rock and roll más emblemáticas en México es Los Locos del Ritmo, conocida por éxitos como “Pólvora” y “Tus ojos”. Los integrantes destacan el hecho de que aún cuenten en sus filas con algunos de los miembros originales, ya que esto implica seguir contribuyendo al movimiento del rock and roll, uno que, a pesar del paso del tiempo, aún tiene mucho que dar.



“Es como un equipo de futbol, va habiendo gente nueva. Seguimos activos todos los grupos con nuevos integrantes, conservando la esencia que se hizo en los 60”, indican Los Locos.

Al preguntarle a Guzmán si está de acuerdo en que se haga alguna serie sobre la historia del rock and roll mexicano, comenta con humor: “Depende de quién sea la empresa que quiera hacerla, la producción tendrá que ser con Televisa o con TV Azteca”.



El 28 de agosto se presentarán varios pioneros de este género en un evento denominado Chavos + Rukos, título en alusión a estos músicos, quienes indican que nunca dejarán su espíritu rebelde, ni en sus letras, ni en su manera de ver la vida.



“Queremos llevar esto a Estados Unidos, a Las Vegas, pero aún se está trabajando en ello y se está viendo todo el panorama”, adelanta el cantante, quien estará junto a Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Hermanos Carrión y Los Rockin Devil’s en el Teatro Metropólitan.

La invitación al concierto se extendió a otros dos rocanroleros que, por diferentes razones, no podrán compartir escenario en esta ocasión: César Costa y Alberto Vázquez; este último, de acuerdo con sus compañeros, por temas de salud que lo imposibilitan para cantar.