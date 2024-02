“El reggaetón es muy pobre”: César Costa

César Costa, uno de los iniciadores del rock & roll en México a finales de los años 50, piensa que las bandas emergentes de rock se enfrentan a un problema en la industria: la gran cantidad de propuestas que hacen que una canción o un disco no permanezcan en el gusto del público por mucho tiempo.

“Antes lanzabas una canción y duraba un año en los primeros lugares, es increíble cómo se mantenían las canciones, y además le dábamos la vuelta al disco y la otra canción duraba seis meses. Ahora todo es muy rápido, muy efímero, una canción de hace tres años ya se considera algo viejo”, reflexiona.

Para darle el lugar que para él merece ocupar el rock hoy, Costa unió esfuerzos con las leyendas del género Enrique Guzmán y Roberto Jordan, para llevar el show La caravana del rock & roll, junto a grupos como Los Locos del Ritmo, Los Teen Tops, y con el que se presentarán hoy en el Auditorio Nacional.

Se trata de una iniciativa importante para el cantante ante la forma de consumo y oferta musical de la actualidad.

“Es muy importante seguir llevando el rock a estos espacios, cuando lo comparas con la música que se escucha ahora, el reggaetón es verdaderamente lamentable, musicalmente es muy pobre, y creo que el rock ha dado grandes aportes a la historia de la música: comenzó como algo muy básico, pero creció hasta volverse algo muy complejo, a diferencia de lo de hoy en día”.

Mentor de generaciones

El cantante de 82 años propone propone a los artistas nuevos de rock no quitar el dedo del renglón para abrirse paso en una industria dominada por el reggaetón y los corridos tumbados. Pero sobre todo, ser comprometidos con su trabajo.

“Que se preparen musicalmente hablando, que estudien música, que no pierdan su meta, su objetivo, y que se disciplinen, esto requiere de una enorme disciplina. Que busquen su sueño y que no tengan miedo del fracaso, es parte siempre de cualquier objetivo, no hay que tenerle miedo”, asegura.

Paralelamente al show del Auditorio, César Costa busca publicar material inédito, pero no ha encontrado la manera de materializar ese nuevo proyecto discográfico.

“Tengo en mente lanzar algo nuevo, me gustaría mucho hacer un nuevo sencillo o un nuevo disco, hemos pensado en juntar a todos los grupos de ese concepto (La caravana del rock & roll), pero es muy complicado juntarnos a todos en un solo disco. Quiero hacer algo nuevo pero todavía no tengo nada concreto”, detalla el músico.

Además, no descarta regresar a la televisión en una ficción.

“He hecho de todo, lo único que me faltó fue una telenovela pero yo no tenía tiempo para encerrarme en un estudio, si hubiera un buen papel me gustaría”.