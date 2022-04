Principito Awake, la obra que busca romper estereotipos

Decirle a las nuevas generaciones que está bien ser diferente y lo bello que hay en esto, es lo que ha movido a la actriz y productora Valeria Vera a crear un montaje como “El principito Awake”, puesta en escena que refleja todo lo que ella vivió en su proceso de autodescubrimiento y que asegura, conectará con muchas personas.

“Nos dimos cuenta José Sampedro (autor de la obra) y yo, que veníamos bien lastimados de haber sido niños que no encajaban en una sociedad con arquetipos bien definidos. Por ejemplo, yo fui bastante 'machorrilla' pero al parecer, el hecho de que yo fuera güera de ojo claro no encajaba con eso, como si estuviera mal que alguien con mis características eligiera ser lesbiana, entonces creces pensando que estás mal, que no te van hacer caso, que no te van aceptar, que nunca vas a encontrar el amor; si te va bien te vas quitando ese cascarón, pero si te va mal te vas volviendo un ser muy duro, que va llenando esos vacíos. ¿Con qué? Ya decidirás, porque hay muchas cosas qué meterte al cuerpo", dijo la actriz de series como “Betty en NY”.

Valeria explicó que desde hace un tiempo está interesada en temas de crecimiento espiritual, así que le surgió la idea de tomar uno de sus personajes preferidos como es El Principito y crear una historia original, así que le pidió a José Sampedro que se hiciera cargo de la creación de ese texto y así nació “El Principio Awake”.

Esta puesta en escena trata del viaje de Em para encontrar su lugar en el mundo, es un monólogo que mezcla realidad y fantasía donde El Principito, el niño interno que Em había olvidado, regresa una mañana a salvarla de su propia historia y llevarla en un viaje por la Luna, sus recuerdos, los agujeros negros y las estrellas.

"Em es una niña que crece libre, feliz en el campo, pero en su adolescencia y su proceso adulto, como el de todos y todas, se topa con que no es lo que la sociedad quiere, no es lo que su familia quiere, se va sintiendo rechazada, va teniendo pérdidas, se va encontrando con estos dolores que nadie nos avisa que van a pasar en la vida, y utilizamos al Principito para que regrese a su niña interior, para que se acuerde de la perfección que es existir y de lo libre que puede ser si desetiquetamos todo", comentó Valeria sobre esta puesta en escena, que estrenará el 30 de abril en el Foro Shakespeare.

La conexión que tiene la actriz con el personaje creado por Antoine de Saint-Exupéry viene desde su infancia, cuando comenzó a sentirse más identificada con la masculinidad que con lo femenino, y lo transmitía a través del juego.

"Cuando era niña era muy 'niñe', siempre me permitieron jugar con pistolas y espadas, tuve una mamá hermosa en ese aspecto, me dio mucha libertad de elección, entonces yo me creía un príncipe muy bello, por eso conecto con todo y en el texto dice, 'y eso fuiste, un príncipe de pestañas rizadas'. Es muy lindo reconocerse ahí, más allá del género, reconocerte como lo que tú querías ser, me identifico con la creatividad que tiene un niño al observar todo sin juicio”.

Pero la conexión con “El Principito” no se limitó a la interpretación, también en lo físico, porque su caracterización la hace muy parecida a la clásica ilustración de este cuento clásico.

"Hace poco José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, me dijo: 'nadie lo hubiera podido hacer así, creo que te estaba esperando El Principito'; me conmovió mucho porque si esto es así, espero honrarlo con todo mi corazón y dejar en el escenario todo cada vez que me suba".

Ella aseguró que muchos se van a reflejar en Em, porque ella va perdiendo su identidad con el fin de encajar en un mundo al cual no termina de pertenecer, porque hay que estar cumpliendo constantemente con ciertas expectativas y nunca es suficiente, así que lo único que le queda es volver a reencontrarse.

"La historia de Em pude ser la tuya o la mía, porque todos hemos sido rechazados, por eso considero que hay una necesidad enorme de que la educación cambie, que nos hagan mucho más ligero el proceso de autodescubrimiento o que nos permitan elegir. Yo cuento esta historia alrededor de mi madre, porque ella sin saberlo me dio la oportunidad de elegir, pero no sé si fue porque no se quiso meter en problemas porque yo era muy rebelde, o si realmente su intención era tal que confió en que lo que yo estaba diciendo y haciendo me iba hacer feliz, como ser artista, u optar más por los shorts que por las faldas".

Explorar la felicidad

Valeria aseguró que mucha gente de su alrededor comenzó a ser feliz hasta que cumplió los 40, porque primero cumplieron con las expectativas de los papás, la esposa, la escuela, etcétera y hasta el final, lo que ellos en verdad querían ser.

"Para eso es esta obra para decirles, 'entra en ti, allá adentro hay mucha felicidad'; porque hablando desde un lugar muy privilegiado, hay un punto en que todos los niños y niñas son libres y felices; y no puedo hablar desde otro punto de vista porque he tenido todo en esta vida, una familia y amigos bellos, y una carrera hermosa".

Aunque la compañía Casa Luz Inc. han establecido el público para “El principito Awake” en adolescentes y adultos, Valeria señaló que serán los papás quienes decidan, porque no hay nada en esta obra que no sea la vida misma, pero por el entendimiento, la adolescencia es el punto de partida ideal para disfrutar esta historia.

"Porque donde nos perdemos es ahí, el niño sabe muy bien quién es".

Esta será segunda vez que Valeria esté sola en el escenario, su primer monólogo fue “Que no se culpe a nadie de mi muerte”, y ha descubierto que es un género que le gusta mucho, porque no sólo le da independencia en el escenario, también les da la posibilidad como nuevos productores, hablando de Casa Luz, de generar contenidos con poco presupuesto, porque es mover un sólo actor y esto facilita mucho llevar de gira las obras y hasta mandarla a festivales.