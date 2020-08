El papel de las televisoras en regreso a clases es heroico: Rubén Galindo

Este lunes comienzan las clases con el programa “Aprende en Casa II”, en el que las televisoras jugarán un papel fundamental para que los niños de toda la República puedan acceder a su educación desde casa. Televisa, TV Azteca, Once Niños, Imagen Televisión, Heraldo TV y Milenio Televisión son parte de ese esfuerzo. En entrevista con EL UNIVERSAL, el productor de Televisa, Rubén Galindo aplaudió esta unión de esfuerzos, que beneficia sobre todo a los niños de zonas donde no hay acceso a Internet.

“Creo que es fundamental, importantísimo lo que están haciendo, pienso que es un verdadero papel heróico el que están jugando, creo que a nombre de todos los mexicanos que no tienen internet, yo les doy las gracias de rodillas a estos grandes empresarios que se preocupan por llenar los huecos que el gobierno no puede llenar, y que lejos de un tema de demagogia, realmente ayudan con su infraestructura para que estos niños mexicanos crezcan, sean mejores a las generaciones anteriores y no se queden sin escuela”.

Transmitirán los tres episodios de Pequeños Gigantes en septiembre

El productor estrenará en Las Estrellas el próximo 6 de septiembre los tres capítulos de Pequeños Gigantes que alcanzó a realizar este año y que tuvo que ser cancelada por la pandemia. “Es una versión explosiva de tres episodios”, comentó.

Juanpa Zurita, Albertano, María León y Biby Gaitán son los jueces de esta edición, con la conducción de Galilea Montijo. Galindo deseó que en un futuro puedan hacer una nueva temporada.

“Yo tengo la gran esperanza que sí se pueda hacer una nueva temporada porque es un formato que le da pantalla y micrófono a los talentos mexicanos, que fomenta el amor al arte, que fomenta la sana competencia, el trabajo en equipo y los valores familiares”.

rmlgv