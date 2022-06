El Oscar suma a tres talentos del cine mexicano a sus filas

Dos compositores y una cortometrajista son los nuevos mexicanos invitados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) de EU, que anualmente otorga el Oscar, el premio más mediático del orbe.

Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman, quienes ostentan ocho premios Ariel (en conjunto) por su trabajos en filmes como La jaula de oro, fueron propuestas de Elliot Goldenthal, ganador del Oscar por la música de Frida, para integrarse a la institución.

La tapatía Karla Castañeda, cortometrajista de animación (La noria y Jacinta), quien en este momento prepara su ópera prima de la mano del oscarizado Guillermo del Toro, es la tercera invitada del año.

“Desde hace mucho tenía ganas de ser parte de ella, no sé bien por qué, pero es algo importante. Es una cosa rara porque uno trabaja porque ama lo que hace, los reconocimientos pasan a segundo plano, pero esto me da gusto”, menciona Heiblum.

“El cine es un arte colaborativo, todo debe estar funcionando en una película, la música afecta y justo se trata de eso, de que a lo mejor ni se escuche (conscientemente) pero hay algo que te atrapa y por eso es importante que alguien lo reconozca”, comenta por su parte Lieberman.

En años anteriores, creativos nacionales como el cineasta Luis Estrada (La ley de Herodes), la productora Inna Payán (El recluso), los actores Luis Gerardo Méndez y Eiza González, así como la sonidista Isabel Muñoz, han aceptado la invitación.

La apertura hacia gente de otros países de parte de la Academia se dio inicialmente en 2016 como resultado de críticas a la falta de inclusión en la Academia y, en su momento, se especuló que otro factor era la baja audiencia en la entrega del Oscar.

En esa primera lista figuraron, entre otros, los actores Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, así como los directores Patricia Riggen (La misma luna), Carlos Reygadas (Japón) y María Novaro, realizadora, guionista y actual directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

“Cuando sucedió eso (invitar a otros países) me di cuenta de esta necesidad de inclusión y audiencia, de las dos cosas mezcladas, pero no sabía cómo funcionaba el trámite, ahora después de estos años, creo ya no es así (la admisión), sino que se buscan otras cosas”, considera Heiblum.

“Cada vez hay más latinos y mexicanos allá, se va ampliando y creo eso va democratizando a la Academia en general”, agrega Lieberman al respecto.

Ambos creativos señalan que será interesante tener a su disposición la visualización de ver propuestas independientes previo al Oscar, que de otra manera quizá no verían, pues varias no llegarían a salas mexicanas.

“Ya me puse a ver cosas y me inscribí para ver películas de estudiantes, el cine experimental de allá”, dice Heiblum.