El motivo por el que Brad Pitt no presenta su nueva novia a sus seis hijos

Concentrado en sus proyectos cinematográficos, luego de un 2022 cargado de trabajos y estrenos, Brad Pitt ha decidido darle una nueva oportunidad al amor de la mano de Inés de Ramón, la joven estadounidense diseñadora de joyas y expareja del actor Paul Wesley.

Hace unas semanas, el actor fue captado con su nueva novia en México y las fotos invadieron las redes sociales. Sin embargo, continúan su relación lejos de los reflectores y el ojo público, tratando de ser lo más discretos posible y manteniendo su romance de manera hermética.

Según US Weekl, una fuente cercana al histriónico de 59 años, mencionó que sus hijos todavía no conocen a la nueva novia de su padre. “Brad adora a Inés y las cosas van muy bien", fue parte de la confesión de esta persona allegada al artista estadounidense.

“La relación aún es bastante nueva, por lo que pasará algún tiempo antes de que se presente al resto de la familia”, fue la conclusión de esta fuente. Sin embargo, la joven de 29 años sí ha sido “aprobada” por el círculo cercano de amistades de Brad, ya que han compartido varias reuniones.



La idea de presentar a su nueva novia en la familia y frente a sus hijos, no es para nada cercana en la mente del protagonista de “Troya”. El motivo no es más que el litigio que todavía mantiene con Angelina Jolie por algunos negocios en conjunto y la custodia de los hijos menores. De hecho, una de las hijas más expuesta por los paparazzi es Shiloh, quien tiene una relación algo distante con su padre. Es por esto que, por el momento, no habrá presentación formal de la novia de Pitt ante sus seis hijos.