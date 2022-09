El motivo detrás de la enemistad entre Julia Roberts y Nick Nolte

Julia Roberts sin dudas es la reina de las cintas románticas, la actriz de 54 años ha protagonizado diversas películas las cuales todos hemos visto alguna vez. Como, por ejemplo: “Mujer Bonita,” Un lugar llamado Notting Hill”, “I Love Trouble”, entre otras.

La estrella del cine vuelve a dar que hablar, ya que formará parte del nuevo film junto a George Clooney, titulado “Ticket to Paradise”.

Sin embargo y gracias a las películas que ha protagonizado, gran fama se la debe a ellas. Pese a ello, recordemos que en 1994 Julia Roberts trabajo junto a Nick Nolte en “I Love Trouble” y en esta película la trama se centraba en que dos reporteros de Chicago mantienen una rivalidad, perro cuando deben trabajar en conjunto, el amor comienza a surgir.



Julia Roberts y Nick Nolte. Fuente: Twitter: @ShowmundialShow

Si bien no es una película tan conocida de Roberts, y el motivo se debe a la pésima química que existía entre los protagonistas. Si, así es, Nick Nolte y Julia Roberts no tenían buena relación, tanto en los sets de filmación, como afuera de la producción. A continuación, te contamos él porque de la enemistad de los dos actores.

El verdadero motivo de la enemistad

Si bien ambos famosos iniciaron con el pie izquierdo, y todo terminó en una mala relación, ya que ni siquiera era posible de disimular. Además, y esto es sorprende, la misma Julia Roberts calificó al actor como “desagradable” y se rehusaba a besarlo. A pesar de que tuvo que hacerlo, fue una de las pocas escenas que hicieron en conjunto.

Y eso no es todo, a la actriz protagonista de “Un lugar llamado Nothing Hill” no le gustaba para nada la actitud y comentarios machistas de Nick Nolte. Y quién tuvo que tomar una decisión para que ambos actores filmaran sus escenas por separado y evitar todo tipo de conflicto fue el director de la película Charles Shyer. Actualmente ninguno de las estrellas de Hollywood se lleva bien y por el momento ninguno volvió a cruzar camino.

rcr