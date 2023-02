El método de Jennifer Lopez para verificar lo que bebe Ben Affleck en público

Jennifer Lopez y Ben Affleck están próximos a cumplir un año de casados, y hasta el momento la pareja se ha mostrado muy unida en diversas apariciones públicas.

Sin embargo desde hace varios meses que corre un rumor que asegura que Ben Affleck y Jennifer Lopez estarían teniendo problemas maritales por culpa de la adicción al alcohol que tiene el protagonista de “Gone Girl”.

Leer más: Jennifer Lopez: esto es lo que más molesta a su hijo Max de su romance con Ben Affleck

Recientemente Jennifer Lopez asistió junto con Affleck a la avant premiere de la película “Bodas de plomo”, y horas después comenzó a circular en internet un video donde se ve a López lanzarle una mirada fulminante a su marido.

Leer más: El enigmático video de JLo que despierta teorías sobre su carrera

Especialistas en lectura de labios aseguran que Affleck le dice a la intérprete de “Witing For Tonight” que no bebió nada. El video fue publicado en TikTok por la periodista Allison Witucki, pero rápidamente comenzó a compartirse en otras cuentas de dicha red social.

Jennifer López controla a Ben Affleck pic.twitter.com/LPjDWjEDxr — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 3, 2023

"No he tomado nada, ¿ok?”, es precisamente lo que Affleck le dice a Lopez en el video. Jen no bebe. Parece al 100% que ella agarró su copa y la probó para ver si había alcohol en ella. Basta con mirar su lenguaje corporal”, escribió una usuaria de TikTok en el video publicado por la periodista.

Sin dudas este video comprueba los rumores que vienen escuchándose hace varios meses. Incluso el actor confesó en varias oportunidades que hizo muchas cosas en el pasado, de las que se arrepiente, por haber estado influenciado por el alcohol. Además Affleck dijo que su matrimonio con la actriz Jennifer Garner finalizó por sus problemas con el alcohol, los cuales se incrementaron aún más una vez que se divorciaron.



Foto: Jennifer López y Ben Affleck. Fuente: Twitter @showmundialshow

Ben Affleck estuvo bajo control por su adicción en 2001, y desde aquel entonces ha ingresado varias veces a rehabilitación. La última fue en 2018.