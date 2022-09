El mensaje de apoyo de Miguel Mawad a su ex Gaby Espino tras la polémica con Génesis Aleska

Gaby Espino ha pasado unas semanas muy difíciles, ya que la actriz tuvo que afrontar una serie de acusaciones realizadas por Génesis Aleska, las cuales hirieron mucho a Espino a nivel emocional.

Sin embargo, la ex pareja de Gaby Espino salió a defenderla y esto trajo más leña al fuego al enfrentamiento entre Espino y Génesis Aleska (la ex pareja de Nicky Jam). La ex pareja en cuestión que salió a hablar fue Miguel Mawad, quien incluso también fue pareja de Génesis Aleska.

Leer más: Espino y Regil presentarán los Billboard

¿Qué escribió el ex de Gaby Espino en sus redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Miguel Mawad salió a defender a Gaby Espino, pero misteriosamente el joven borró tiempo después lo que publicó en su red social. "Recuerden, nosotros los lobos nos comemos a las brujas y escupimos los huesitos. Gaby, quisieran todas ser como tú. Ignóralas, son unas losers wanna be", escribió Mawad en sus historias de Instagram.

Leer más: Carlos Ponce, Joana Benedek y otros extranjeros que no terminaron de despegar en México



Foto: Posteo de Mawad. Fuente: Instagram @miguelmawad

¿Gaby Espino se reconcilió con Miguel Mawad?

Desde que Mawad publicó dicho mensaje en sus redes sociales, muchas personas han especulado con una posible reconciliación por parte del empresario venezolano y la actriz. Incluso Miguel aseguró recientemente que le encantaría volver a estar en pareja con Gaby Espino, pero la actriz no ha realizado ninguna declaración al respecto.



Foto: Gaby Espino. Fuente: Instagram @gabyespino

¿Qué ocurrió realmente entre Miguel Mawad y Génesis Aleska?

"Yo no soy prostituta, yo no soy drogadicta, ni nada de lo que él está diciendo. Él a mí me acusa de drogadicta, y es un espejo de él mismo. Yo no soy drogadicta y él me confesó a mí que él sí se drogaba", aseguró recientemente Génesis Aleska.



Foto: Génesis Aleska. Fuente: Instagram @aleskagenesis

Recordemos que Miguel y Génesis mantuvieron una relación sentimental hace un tiempo, pero luego ella comenzó a salir con Nicky Jam. Mawad la acusó de “prostitución” y de haberle golpeado. "Yo fui maltratada en muchos sentidos, incluso ese día que él dice que yo fui la que lo agredí, yo me defendí, él es una persona tóxica, él agrede mucho con sus palabras, él me manotea, hace como que me va a pegar, no era la primera vez que lo hacía, pero como yo tengo miedo… Mi reacción, a diferencia de otras veces, fue defenderme, no me deje, inmediatamente me bajé del carro y me fui", dijo Génesis.