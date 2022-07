El letrero de “Hollywood”, 99 años de dar luz a la meca del cine

En el mundo existen objetos que son ampliamente reconocidos, aunque su historia no siempre sea la más conocida: la Mona Lisa, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel y un sinnúmero más. Entre ellos, se encuentra el letrero de la palabra “Hollywood”, que se ubica sobre la colina del monte Lee, en el parque Griffith, en Los Ángeles, California.



El anuncio se ha convertido en un ícono de la ciudad, de la meca del cine y de los miles de aspirantes a actores o directores que año con año llegan y ven en estas enormes letras blancas de 14 metros de alto y 106 de largo el símbolo de todo lo que quieren lograr en la industria.



Hoy, se cumplen 99 años de que fue puesto sobre esta ciudad que ha cambiado a lo largo de estos años y cuya inscripción también lo ha hecho, pues originalmente el cartel, que se instaló el 13 de julio de 1923, estaba compuesto con un sufijo adicional, decía: “Hollywoodland”.

Leer también: Rob Scneider cumple sueño mexicano



Aunque hoy la palabra Hollywood se asocia inmediatamente con el séptimo arte, originalmente no tenía nada que ver con el cine, se trataba de una campaña de marketing para promocionar una urbanización de ensueño que se estaba construyendo, en las colinas de la ciudad, por parte del promotor inmobiliario H.J. Whitley, que ya había usado otro rótulo para anunciar otra urbanización.



Más de 4 mil bombillas rodeaban las letras y un enorme foco lo iluminaban cada noche.



“Es un lugar mítico, para todos los que nos dedicamos de alguna manera al cine es un referente, desde niños era a donde queríamos ir. Ha aparecido en cientos de películas y series y con el tiempo se ha convertido en una de las atracciones turísticas más visitada por millones de viajeros. Además, existen algunas historias que se esconden tras él y son bastante interesantes”, dijo al respecto Oscar Uriel.



Aunque la idea inicial era que el letrero de "Hollywoodland" estuviera por 18 meses, hoy no se puede imaginar a Los Ángeles sin este cartel.



Como no se pensaba que durara más tiempo del acordado y debido al material con el que se fabricó (madera), con el paso de los años el anuncio se fue deteriorando. Por ello, en 1949 la Cámara de Comercio de Hollywood decidió renovarlo y redujo la palabra sólo a “Hollywood”, como referencia de toda la zona.

Leer también: YosStop infringe lineamientos de YouTube y la plataforma cierra, definitivamente, todas sus cuentas



Fue hasta 1973 que la ciudad de Los Ángeles declaró el cartel como Monumento histórico y cultural, y fue cinco años más tarde que el entonces editor de la revista “Playboy”, Hugh Hefner, y el músico Alice Cooper se unieron para organizar una colecta para su restauración.



En la renovación de las letras se utilizó acero en lugar de madera, con unas nuevas medidas de 13.7 metros de alto y una longitud de 106.7 metros.

Para inicios de los 2000 el monte Lee, donde se encuentran, ya era una atracción turística para millones de extranjeros que llegaban a esta ciudad.



Un grupo de inversores inmobiliarios buscó comprar los terrenos en los que se encuentra el cartel para edificar residencias millonarias. Celebridades como Steven Spielberg, Arnold Schwarzenegger y algunos estudios de cine aportaron dinero para comprar los terrenos necesarios para salvar el famoso cartel.