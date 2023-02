El irlandés Arthur Hanlon pisa tierras mexicanas, tras tres años de ausencia

Antes de salir al escenario, el pianista Arthur Hanlon respira profundamente, estira un poco, se persigna y trae a sí mismo una premisa que no olvida en ninguna presentación: “Estamos aquí para disfrutar la música, y disfrutar la música es como disfrutar la vida, es una celebración de la vida”, expresa en entrevista antes de presentar su disco "Piano y Mujer ll" en México.

Hacía tres años que el artista de origen irlandes no regresaba al país, en el cual residió unos años, en parte por la pandemia, pero también por sus últimos dos trabajos discográficos, en los cuales colaboró con mujeres cantantes.

Lee también: Yuridia responde a "Ventaneando"; revela que Alex Montiel, preocupado, le mandó un mensaje

La inquietud por realizar un trabajo donde él estuviera al piano, y una mujer le acompañase surgió desde su infancia, cuando compartía después de cenar, melodías con la familia que creció, tres hermanas, su madre, y en especial su abuela, quien lamentablemente ya no puede estar presente en sus conciertos, o para escucharlo practicar en su día a día.

“Siempre me acompañó, y esta noche va estar acompañándome, ella tenía mucha alma, por eso yo tengo dentro de mí que tengo que tocar con mi alma, no hay otra forma tengo que conectar con la gente”, señala Arthur en camerino.

Por esa razón es que las mujeres con las que colaboró en "Piano y Mujer l y ll", no fueron elegidas al azar, ya que tenían que ser artistas con las cuales Arthur tuviera un vínculo especial.

“Todo es cuestión de química, cuando hay química hay posibilidad para encontrar la magia”, enfatiza Hanlon.

Sin olvidar un elemento muy importante, que pese a que él sea el arreglista de uno u otro proyecto nunca puede faltar, un objeto que lo acompañará posiblemente hasta sus últimos días.

Lee también: Damián Alcázar muestra su austeridad al viajar en autobús

Sin olvidar un elemento muy importante, que pese a que él sea el arreglista de uno u otro proyecto nunca puede faltar, un objeto que lo acompañará posiblemente hasta sus últimos días.

“El piano es mi mejor amigo, es mi esposa, mi psicólogo, es mi mejor amigo, cuando estoy triste compongo, cuando estoy feliz compongo, es todo para mi la verdad. Aparte de mi mejor amigo he descubierto que cuando estoy tocando, mi misión, mi reto, es transportar a la gente a otro lugar en sus vidas, cuando estoy tocando me vas a ver como estoy flotando, me estoy transportando también”, expresa Arthur.

Y finalmente, sale al escenario, y comienza a interpretar desde un huapango, hasta una balada en un piano de cola enorme, como evocando con el instrumento aquellos días en que tocaba sólo para su familia, por mero disfrute, entre tragos y comida.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc