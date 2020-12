Hace cinco años el influencer venezolano Marko Perez dejó su país y hoy es un lugar al que ve difícil volver al ser una figura que siempre expone públicamente sus opiniones en donde cuestiona el gobierno de Nicolás Maduro.

"Eso hace que yo lamentablemente no pueda ir a mi país, no tengo la entrada prohibida pero no tengo la seguridad necesaria para estar dentro de mi país por estas opiniones que emito", dice en entrevista.

"Mientras Nicolás Maduro se mantenga en el poder yo no voy a poder pisar Venezuela".

El comediante explica que ha sido participe en mostrar las injusticias que están sucediendo y lamenta que la población sea víctima de personas que están asumiendo todas las riquezas de Venezuela para ellos solos.

"No es un gobierno, sencillamente es lo que se conoce como un narcoestado, un régimen que está impuesto a través de la dictadura y lamentablemente el pueblo tiene que estar sometido", expresa.

"Seguimos dejando en manos de Dios, que dios nos brinde la oportunidad en un momento de que nuestro país sea libre para empezar a trabajar, crear nuevas condiciones pero sobre todo para que la gente no pase hambre, que tengan sus servicios básicos y puedan contar con ir a un hospital y tenga todo por si tienen alguna enfermedad o algún dolor porque en realidad no es justo que estén pasando lo que están pasando porque pocas personas quieren tener el poder de una nación. Nunca me ha parecido justo".

Marko estrenó el mes pasado su película "Martes de bendecida" vía streaming, una comedia que ve necesaria justo en este momento en que es más necesario sonreír por los problemas que ha enfrentado el mundo ante la pandemia del Covid-19.

La trama habla de una mujer que personifico el creador de contenido y que tiene todos los lujos. "La bendecida" es el nombre del personaje principal, quien carece de valores humanos y bondad en su corazón.

"A través de un hechizo de la noche a la mañana ella pierde todo y la única manera de volver es haciendo actos de bondad y para ella es muy difícil porque pierde todo, está en extrema pobreza, está en otro cuerpo", explica.

