El historial amoroso de Taylor Swift y las canciones que dedicó a sus ex

Ayer se dio a conocer que Taylor Swift rompió con Joe Alwyn, su pareja desde hacía seis años, ruptura que desencajó a gran parte de sus seguidores, debido a que ha sido una de las relaciones más duraderas y estables que ha protagonizado la intérprete de "Anti-Hero", quien -en el pasado- vivió otras historias de amor que, a propósito de su nuevo rompimiento, han vuelto a revivirse por su público, ¿Cuál ha sido su historial amoroso? Aquí te lo decimos.

La noticia de que la cantante de 33 años terminó con Joe Alwyn fue publicada por "Entertainment Tonight", asegurando que la expareja terminó su vínculo en muy buenos términos y de forma amistosa, sin embargo, ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente acerca de su supuesta ruptura, silencio que no causa gran sorpresa, pues su relación siempre se caracterizó por el gran hermetismo y discreción que guardaron frente al ojo público y la prensa.

Joe Jonas

Joe Jonas en 2008, durante los American Music Awards, en Los Ángeles. Foto: AFP

Y aunque el noviazgo entre Swift y Alwyn ha sido uno de los más duraderos y queridos por sus fans, la cantante sostuvo otros romances configuras del medio artístico muy importantes. Desde que comenzó su carrera, en 2006, la cantante se concentró en hacerse un lugar dentro del mundo de la música y, dos años más tarde, se dio la oportunidad de probar en amor nada más y nada menos que con una promesa musical, Joe Jonas, uno de los integrantes de los Jonas Brothers. Sin embargo, luego de años, Taylor -en una entrevista con Ellen DeGeneres- confirmó que, con sólo 18 años, Joe terminó con ella por teléfono. Le escribió "Forever and Always".

Taylor Lautner

Taylor Lautner en 2009, en una proyección de The Twilight Saga: New Moon. Foto: AP

Las filmaciones de "Valentine´s Day", en 2009, propiciaron el flechazo inmediato que existió entre Swift y Taylor Lautner, sin embargo, la revista "Us" publicó en su momento que, así como llegó el encanto se fue, debido a que la cantante no sintió la conexión suficiente con Taylor, por lo que perdió pronto el interés, mientras que el joven actor mostraba mucha más presencia en la relación que la intérprete; aseguran que le dedicó "Back to december".

John Mayer

John Mayer y Taylor Swift fueron pareja de 2009 al 2010, época en la que le dedicó "Dear John". Foto: AP

El compositor describió como una "mie***" la canción que Taylor le escribió, luego de sostener una relación amorosa de un par de meses, en 2010, pues le dedicó el famoso tema "Dear John", que -según John Mayer- partió su corazón todavía más de lo que lo estaba antes de comenzar una relación con la artista estadounidense, y aunque, aclaró que le parecía que Swift era una gran música, no le gustó que hablara de su historia de amor de forma tan explícita.

“Diré como compositor que creo que es una especie de composición barata. Sé que ella es la cosa más grande del mundo, y no estoy tratando de hundir el barco de nadie, pero creo que es abusar de tu talento", dijo, en su momento, a la revista "Rolling Stone".

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal en la 82° edición del Academy Awards Sunday en 2010. Foto: AP

Fue en diciembre de 2010, cuando la revista "Us Weekley" sorprendió con una publicación en la que mostraba una serie de fotografías donde Taylor lucía radiante a lado de Jake Gyllenhaal, una relación que nadie veía venir, pero bastó un mes para que el medio volviera a hablar de estos dos, anunciado su precipitada ruptura, la cual parecía había propiciada por el actor, quien le dijo a la canante que "lo suyo" ya no estaba funcionando. Este rompimiento motivó a la canantante a escribir varios temas de su álbum "Red", en las que describió lo molesta y herida que se encontraba.

Harry Styles

Era el 2012, Styles y Swift fueron vistos como pareja en el zoológico de Central Park, lo que oficializó su relación, sin embargo, su relación duró tan sólo tres meses.

Calvin Harris

Calvin Harris y Taylor Swift en 2015. Foto: archivo

Acerca de esta relación se supo muy poco; uno de los contados datos de que ella se tienen es que sostuvieron un noviazgo entre finales 2015 a principios 2016 y hasta 2017, luego de que se conocieran en el Elle Style Awards.

Tom Hiddleston

Tom Hiddleston y Taylor Swift fueron pareja en el 2017. Foto: archivo

El inicio de la relación entre Taylor y Tom ha sido situada en la MET Gala del 2017, evento donde se les vio bailando toda la noche juntos, a partir de ahí, se filtraron fotografías donde estaban besándose, seguido que el actor conociera a los Swift en Nashville, también la llegó a acompañar a u nrecitar de su gran amiga, la cantante Selena Gómez, sin embargo, fue la intérprete quien rompió con él, debido a que temía que Hiddleston estuviera a su lado por motivos equivocados, pero nunca reveló a que razones se refería.

Joe Alwyn

Joe Alwyn representa la relación más duradera que ha tenido la música, pues sostuvieron una relación del 2017 hasta este 2023, a quien se presume que también conoció en una de las ediciones de la MET Gala, debido a lo que la compositora sugiere en uno de sus temas; "Dress", en el que indica que el tipo de corte de caballo que él usaba y el tinte con el que ella tenía teñido el cabello, pero su relación no se dio a conocer públicamente, época en la que la cantante colocó dos diges con sus iniciales alrededor de su cuello. A lo largo de su relación, fueron pocas las apariciones que hicieron frente a los reflectores.

