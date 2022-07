El final de la ficción realista con el desenlace de "Better Call Saul"

Empezó como un probar suerte para sus creadores, pero “Better call Saul” se convirtió para muchos de sus seguidores en una serie magnánima, incluso superior a la original, “Breaking Bad”.

Para los expertos significó más que un impacto en el mercado de las series, como también hiciera la original, fue el regreso al naturalismo en la televisión, es decir retratar la realidad de la manera más fidedigna posible.

“Significó el regreso a un tipo de televisión, por cable, lo cual representa una temática naturalista más cercana a la realidad que hace muchos años no se veía, todo lo natural con un tinte medio misterioso, fuera de lugar, escondido, que recupera un poco lo que era una película de David Lynch como “Blue Velvet”, eso que está detrás de esas casas frías, oficinas donde no pasaría aparentemente nada y va revelando situaciones que no conocemos”, aseguró en entrevista José Felipe Coria, crítico de cine y profesor de asignatura en la UNAM desde 1986, respecto a la serie creada por Vince Guilligan.

Leer también: Joya contemporánea del cine de terror

Coria reconoció la planeación que se hizo en el spin-off, a la cual nutrió la posibilidad de abordar al personaje de Saul Goodman, independientemente de la historia de Heisenberg, y posibilitó esta precuela que estrena temporada hoy.

“No supera a la original, porque es un derivado, y los personajes originales eran muy llamativos, aunque es un personaje secundario que tiene su peso, Saul Goodman tiene su propia vida, su propio arco dramático, sin embargo, la comparación con la original siempre le afectará, además es una serie que sin ver la original no puede existir”, señaló Coria, ganador del Premio Sizigias de la Sociedad Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía.

“Nunca se espera que estos spin-off sean un éxito, pero en este caso está muy bien pensado el tema comercial, porque son series que tienen mucho público, levantan mucha expectativa, el diseño de la serie tiene que ser muy bien pensado porque, en ocasiones, cuando te desplazas de la historia original, las series tienden a decaer y a ésta en particular no le ocurrió”, reconoció el experto.

¿El reparto, encasillado?

Si bien el reparto está conformado por actores que en su mayoría aparecieron también en “Breaking Bad”, ya eran probados y se habían logrado apropiar de sus personajes, muchos de ellos no han tenido oportunidad de ser partícipes de otros proyectos, como sí lo hiciera el protagonista de “Better call Saul”, Bob Odenkirk, o el caso de Giancarlo Esposito en el pasado, e incluyéndose en otra poderosa franquicia como lo es “Star Wars”, donde apareció como inquisidor en la serie “Mandalorian”.

“A los actores no se les ve porque, o han sido siempre secundarios, o se desarrollan dentro de la tele, hay una competencia brutal y una oferta gigantesca, en estas series sólo hay dos protagonistas y dos personajes más que llamen la atención”, aseguró Coria.

En el caso de Odenkirk, quien en “Better call Saul” da vida a Saul Goodman, tuvo que reinventarse constantemente para no terminar encasillado en un solo papel y transitar a protagónicos que marcaron su carrera, como en la película “Nobody”, donde compartió pantalla con Christopher Lloyd; situación similar pasó con Giancarlo Esposito, que da vida a Gustavo Fring en la serie.

“Esposito es un actor que tiene una experiencia basta en el cine y la televisión, y eso no lo va dejar de hacer”, detalló Coria.

Leer también: "ROMA" y otras seis películas para entender el sexenio de Luis Echeverría

“Algunos no tienen la presencia, las tablas, el conocimiento, los actores que tienen mucho fogueo cinematográfico se van perdiendo porque se pueden quedar estereotipados o no tienen posibilidad de superarse a sí mismos en una interpretación”, enfatizó.

Por otra parte, Peter Gould, guionista de la serie, dijo que esperan dejar satisfechos a los fans con el estreno del volumen ll de la sexta temporada, donde dejó en claro que se revelarán situaciones importantes de la trama y se unirá de forma satisfactoria con “Breaking Bad”.

“No quiero revelar nada, porque se va a descubrir mucho más en los próximos episodios. Pero Lalo quedó sorprendido por el hecho de que Mike estuviera esperándolo en la lavandería. No tenía ni idea de lo bien defendida que estaba la lavandería. Ha estado en desventaja y ahora se ha dado cuenta”, admitió Gould a Entertainment Weekly.

La serie se transmitió ya este 11 de julio a través de AMC en Estados Unidos y llega hoy a las pantallas de Netflix, que estrenará a partir de hoy el resto de los capítulos de la temporada final semana con semana.