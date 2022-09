El extraño calzado que impone Rosalía como tendencia este otoño

Quien no deja de sorprendernos es Rosalía. Una vez más su nombre se encuentra bajo el ojo de la tormenta y la razón es por distintos motivos. Recordemos que la diva de la música se encuentra en plena gira internacional y que, gracias a su reciente estreno de “Motomami Deluxe” y también gracias a sus looks, la hemos visto convertirse en un icono de la moda y en lo que más ama hacer, que es la música.

Como mencionamos recientemente, Rosalía es toda una sensación en las redes sociales por sus increíbles y osados looks. Este verano dio mucho de que hablar en Mallorca, cuando lució unos shorts vaqueros remangados mientras grababa “Despecha” canción que es tendencia en las distintas plataformas musicales. Este ultimo look es una prueba de que la interprete de “Con altura” no le gusta pasar desapercibida. A continuación, te contamos todos los detalles.



Rosalía posando. Fuente: Instagram @rosalia.vt

Se refiere al concierto más importante y polémico de su gira, ya que hubo un fallo técnico con el sonido que provocó que la cantante tuviera que parar por un momento el show y el suceso fue tendencia en las redes sociales, pero luego de ver a Rosalía pasear por las calles de Estados Unidos, el tema del concierto quedará en segundo plano, ya que este look será el más comentado por fanáticos y usuarios de las redes.

Así es el extraño look de la Rosalía

Después de uno de los conciertos más importantes de toda su gira que fue el de la ciudad de Nueva York, donde vimos a Rosalía sorprender a todos en las imponentes calles de Manhattan luciendo un particular look y nos atrevemos a decir que calzado, ya que el protagonismo fueron unas pantuflas de pelo en color verde con tacos.



Rosalía y su extraño calzado que impone tendencia esta temporada. pic.twitter.com/cTO7d1RjK4 — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 24, 2022

Las prendas que eligió Rosalía fueron básicas para trasladar todo el protagonismo a las sandalias verdes de peluche. Es por ello que la cantante eligió pasearse con una camiseta color negra con tirantes con cuello redondo y una falda estampada en color beige con tonos azules y verde con una pequeña abertura frontal.

Una vez más la artista de 29 años no tiene miedo al que dirán y luce las prendas que realmente quiere. ¿Qué te pareció el calzado de la española? ¿Te sorprendió o te gustó?