Él es Myles Frost, el "nuevo Michael Jackson" que sorprende en Broadway

Michael Jackson cumple hoy 13 años de haber muerto, Myles Frost, el actor que lo encarna de manera magistral en el musical "MJ", tiene apenas 22, y ha sido todo un éxito en Broadway, donde fue reconocido en los recientes premios Tony.

"Billie Jean", el clásico tema del rey del pop, fue la canción que le abrió las puertas a Myles, pues cuando cursaba la secundaria bailó dicho tema musical, el cual años después llamáría la atenció de Broadway, donde fue requerido para ser el protagonista del musical.

El musical, repleto de éxitos del Rey del Pop, recibió un gran impulso en la taquilla tras ganar cuatro premios Tony hace unos días y obtener una valiosa exposición frente a millones de televidentes durante su eléctrica presentación en la ceremonia.

Puede que haya perdido el premio al mejor musical ante “A Strange Loop”, pero “MJ” obtuvo el Tony al mejor actor en un musical para Myles Frost y recaudó 1.661.000 dólares durante la semana posterior a los Tony. Es el mayor salto de taquilla de la semana pasada en Broadway y un nuevo récord para el espectáculo.

Lee también: Familia despide a Yrma Lydya; compañeras están en shock por su asesinato



Foto: AP.

“Ese es uno de los beneficios de poder ser nominado al Tony, que tienes la oportunidad de actuar en los Tony y poder presentar nuestro show frente a tantas personas que son amantes ávidas del teatro”, dijo Lia Vollack, su principal productora.

Michael Jackson "vuelve" en un joven de 22 años

Un video de YouTube protagonizado por Myles Frost, en el que aparece bailando "Billie Jean" en un programa de talentos de la escuela secundaria, llamó la atención de los productores de "MJ", lo invitaron a una audición y finalmente ganó el papel.

“MJ” está ambientada durante la preparación de la gira “Dangerous” de Jackson en 1992 y viaja en el tiempo para explorar su juventud, canciones como “ABC”, “Black or White”, “Blame it on the Boogie”, “Bad”, “Billie Jean”, “Off the Wall” y “Thriller”. También le valió a Christopher Wheeldon el Tony a la mejor coreografía.

Lee también: Así fue la transformación de Lucía Méndez para el PRIDE: la espectacular Draga Méndez



“MJ” planea una gira nacional que comenzará en Chicago en julio de 2023, con una parada en Charlotte, Carolina del Norte, en septiembre. Vollack habló desde Londres, lo que llevó a especular que podría montarse una producción en el West End. En Broadway, todas las entradas para el espectáculo se han agotado desde los Tony y se dice que las ventas anticipadas están en aumento.

Vollack espera poder conseguir a alguien tan talentoso como Frost para protagonizar las puestas de “MJ” de otras compañías.

“Creo que hay un talento increíble en el mundo, y esperamos encontrar personas en los próximos años y en diferentes compañías, con suerte, para desempeñar el papel”, dijo.

Galardonan a Myles Frost

Myles Frost hizo el paso del hombre en la Luna con su estatuilla al llevarse el premio a mejor actor en un musical por interpretar al famoso cantante, convirtiéndose en el galardonado más joven en esa categoría. “Mamá, ¡lo logré!”, dijo.



Foto: AP/EFE

Frost, de 22 años, debutó con “MJ” en Broadway, e interpreta a Jackson con una voz aguda y susurrante, coquetería al estilo de Lady Diana y mucha potencia en sus emblemáticos bailes y cantos. “Sanemos al mundo”, dijo Frost desde el escenario con un aire de Jackson.

*Con información de AP.

rad