El día que a Suárez le apuntaron en la sien

Aunque Alejandro Suárez hará una aparición especial en la serie Juntos el corazón nunca se equivoca, no quiso hablar acerca de cómo se encuentra su productor, Juan Osorio, tras sufrir un asalto y ser golpeado en su casa.

“Son cosas muy privadas, ya lloramos juntos y nos abrazamos”, dijo y luego aclaró que estaba bromeando.

Ya en un tono más serio, comentó a la prensa:

“No pasa nada, la vida es así y hay que estar feliz, contento contigo mismo, si estás contento contigo mismo la vida (es mejor)”.

Recordó que él también ha sido víctima de la violencia, como cuando en 2011, al ser parte de la película Las razones del corazón, de Arturo Ripstein, le pusieron una pistola en la cabeza.

“Estábamos haciendo la película por la calle de Dolores, por donde están los restaurantes chinos, un día llegué a mi llamado —yo me cambiaba donde estaban las computadoras—, dije que qué raro que no hubiera nadie, toqué la puerta, la abren y veo a todos mis compañeros acostados y amordazados, les dije que estaban jugando y que me ponen una pistola en la cabeza, se llevaron los celulares, todo”, recordó.

Sin embargo, no quiso asegurar que el aumento de la violencia es algo exclusivo de México.

“Ha aumentado en todos lados, en todos los países, no nada más aquí en México, pero —dijo— tenemos que salir avantes como hemos salido siempre”.

En cuanto a su papel en la serie producida por Juan Osorio, dijo que será un burócrata de apellido Borga.

Al actor se le preguntó también por la salud de su hermano, Héctor Suárez, quien se encuentra hospitalizado, pero evitó dar comentarios al respecto.