El Covid no para la fiesta de Sabino... hará autoconcierto

La primera vez que Sabino festejó a su propio estilo musical fue en el Lunario del Auditorio Nacional, durante un concierto en el que él y sus fans declararon la celebración internacional del 'Sabhop'; desde entonces, cada 3 de septiembre organizan algún evento en conmemoración.

Este año, debido a la pandemia, el rapero decidió extender la fiesta durante todo el mes y entre las actividades experimentará con uno de los formatos más innovadores de los espectáculos actuales, los shows con público en auto.

"Es lo más cercano que podemos tener a un show como antes... creo que es la manera más cercana a lo de antes y la más segura de hacerlo porque también es nuestra responsabilidad cuidar de público y a mí siempre me ha gustado explorar tanto en lo musical como en cualquier álbum y por ejemplo este show me emociona mucho porque la interacción no sólo va a ser con personas, sino también con autos", dijo Sabino en entrevista con EL UNIVERSAL.

El evento se llevará a cabo el cinco de septiembre en Parque Bicentenario, un recinto al norte de la Ciudad de México que tiene capacidad para albergar hasta 200 autos con cuatro personas a bordo en cada uno. Es parte de los espectáculos Drive To Fun en los que también participarán artistas como Caloncho y Los amigos invisibles.

Para esa noche Sabino ha preparado un set list con el que hará un recorrido musical por su carrera e incorpora temas nuevos producidos durante el confinamiento como "Una casa", que grabó a dueto con Pablo Preciado, de Matisse.

"De nuestro último show que fue en febrero hasta ese día, ya va a haber muchas nuevas rolas que no se han tocado en vivo. Entonces a quien asista le va a tocar por ejemplo ver 'La moral', 'Pamex', pero también habrá mucha visita al catalogo pasado", detalló.

Durante el confinamiento, además de esta presentación, ha estado preparando un documental ambientado en el futuro que retrata su proceso artístico. También planea la entrega de su próximo álbum "Yang" para el siguiente año, este completará el doble disco que comenzó en 2019 con "Yin".

"Ahora que tuvimos que dejar de dar shows, empezamos con los livestreams y metiéndonos, investigando tecnología para transmisiones pasó algo que nos mandó a mí y a mis músicos al 2040 y de alguna manera descubrimos cómo transmitir hacia el 2020. El último show streaming que dimos fue desde acá del 2040 y estuvimos documentando cómo se vive, cómo solucionamos, por ejemplo ya no tenemos cuerdas de guitarra ni mucha comida y el documental plática más o menos cómo la llevamos por acá", contó el intérprete.

